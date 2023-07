PANIKA U ZAPOROŽJU: LJUDI BEŽE U MOLDAVIJU, KILOMETARSKE KOLONE nakon optužbi Rusa i Ukrajinaca o pripremama za NAPAD NA NUKLERKU

Skaj njuz javlja da ljudi beže iz oblasti oko nuklearne elektrane Zaporožje nakon što su međusobne optužbe ruske i ukrajinske strane o isplaniranom napadu na centralu dovele do panike među Ukrajincima.

Dominik Voghorn, urednik spoljnopolitičke rubrike Skaj njuz navodi da je Rusija napravila presedan po pitanju takvog događaja miniranjem brane Kakhovka, koje je Moskva inače negirala.

- Pojačanu uznemirenost (među Ukrajincima) izazvale su ruske tvrdnje objavljene na blogovima da Ukrajinci planiraju napad na elektranu. Kada Rusi optužuju Ukrajince da pripremaju nešto, to je često znak da se sprema da sami to urade, kao što smo videli u slučaju brane Kahovka - naveo je Voghorn.

Navodi se da je, uz tvrdnje na blogovima i komentare ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog o "mogućem eksplozivu" viđenom na krovu, ruski nuklearni savetnik rekao je da se ukrajinski napad na elektranu očekuje tokom noći 5. jula.

- To je dovelo do uzbune. Dovelo je do toga da određeni broj Ukrajinaca naglo napusti zemlju. Vidimo redove na graničnom prelazu sa Moldavijom koji se protežu oko 3,2 kilometra, a kakve nismo videli mesecima - naveo je urednik Skaj njuza.

Navodi se da izvori britanske televizije kazuju da su se neki od ruskih vojnika poslednjih dana povukli iz nuklearke Zaporožje.

