"RUSIJA ĆE USMERITI RAKETE KA ŠVEDSKOJ UKOLIKO URADI OVO" Stručnjaci: Erdogan je trgovao sa NATO paktom za garanciju ulaska u EU

Danas je drugi dan NATO samita u litvanskoj prestonici Vilnjusu. Ovaj dvodnevni samit bi mogao da odredi smer rata u Ukrajini i budućnost ovog Severoatlantskog vojnog saveza. Među članicama Alijanse ipak ostaje neslaganje oko toga kako odgovoriti na ambicije same Ukrajine ka članstvu u NATO.

Džejk Saliven, savetnik za nacionalnu bezbednost Bele kuće, izjavio je da će NATO predložiti "reformski put" za Ukrajinu kako bi mogla da se pridruži Severnoatlantskom savezu, ali bez određivanja datuma za prijem. Jasno je da Ukrajina nikako neće moći da uđe u NATO dokle god traje sukob sa Rusijom. Ali, izgleda da je Erdogan spustio loptu u vezi sa članstvom Švedske.

U emisiji Puls Srbije gostovali su Andrej Mlakar, urednik TV Front, i prof. dr Mitar Kovač, general-major u penziji, kako bi razgovarali o očekivanom prijemu Švedske u NATO.

Kovač je izrazio iznenađenje promenom švedske politike koja je decenijama čuvala neutralnost.

- To jeste na neki način iznenađenje kada gledamo Švedsku istoriju i njen odnos prema njoj. Decenijama ljubomorna čuvana neutralnost odlazi u istoriju i sada odjedanput je promenjen njen strateški kontekst da se opredeljuje za članstvo u NATO-u. Time postaje na neki način meta i ugrožava svoju bezbednost u sukobu velikih sila. Nije mi jasno pod čijim pritiskom je došla na takvu odluku. Ali to će izazvati promene kako u njenoj nacionalnoj bezbednosti, tako u nacionalnoj bezbednosti NATO-a. Ne bih komentarisao kada će Amerika iskoristiti njen strateški prostor za instalaciju strategijskih sistema, a mislim na ofanzivne raketne sisteme. Kako god i šta god Švedska instalirala na svojoj teritoriji, to će izazvati usmeravanje ruskih raketa ka toj teritoriji - istakao je Kovač.

Mlakar je podsetio na prošlogodišnji NATO samit na kojem je Erdogan igrao ključnu ulogu.

- Mi smo zaboravili da je prošle godine krajem juna meseca bio sličan samit NATO-a i zvezda tog samita je bio Redžep Tajip Erdogan. Zvezda ovog samita je Redžep Tajip Erdogan. Dakle 2 samita u roku od godinu dana u jednom je primljena Finska, u drugom je primljena Švedska. Čovek jednostavno trguje. On je napravio trgovinu i gleda svoje kratkoročne interese onoliko koliko njemu odgovara. Ovaj put je trgovao garancijama da će jednog dana Turska kao večna kandidatkinja za EU imati neke sigurne garancije ka putu prema EU. Možda je trgovao i tome da će imati odrešene ruke na području severnog dela Sirije da može da izvši nesmetano operacije. Pošto su tamo u toku sukobi između snaga Bashara Asada i Rusa sa jedne strane i proturskih organizacija i milicije koje podržava Erdogan - rekao je Mlakar.

