Najmanje 6 osoba je poginulo, među kojima i desetogodišnje dete, a 43 su povređene pošto su ruske snage pogodile višespratnicu u Krivom Rogu, a jedna je nastradala u napadu na centar Hersona, prenose ukrajinski mediji.

Proruski zvaničnici saopštili su da su četiri osobe poginule u ukrajinskom granatiranju Donjecka. Zvaničnici Saudijske Arabije saopštili su da će biti domaćini mirovnog samita o Ukrajini početkom ovog meseca. A list „Sandej ekspres" navodi de sa više od 2.000 ukrajinskih vojnika obučava u Velikoj Britaniji, uz pretpostavku da će im ključni zadak biti napad na Krim.

foto: kurir televizija

Na ovu temu rata u Ukrajini u jutarnjem programu Kurir televizijie govorio je Stanko Vasiljević, general u penziji, komentarišući napad dronovima na Moskvu.

- Kada imate situaciju kakva je trenutno, kada kontraofanziva ne ide po planu onda se pribegava nekim asimetričnim delovanjma. Manji broj ljudi sa određenim manjim sredstvima izvodi napade po civilnim ciljevima unutar ruske federacije. Mnogi ljudi se pitaju kako je dron došao iz Ukrajine. Velika je, međutim. verovatnoća da ti dronovi ne dolaze iz Ukrajine nego iz Rusije. To jeste slabost, ali Rusi ipak imaju jaku obaveštajnu službu koja dosta zna - rekao je Vasiljević i dodao:

- Vi imate određeni broj ljudi u ruskoj federaciji koji nisu za predsednika Putina. Nije nikakav problem da oni organizuju takva dejstva sa teritorije Rusije. Drugo, ti dronovi, oni postoje u veličini paklice cigareta, do ovih ogromnih razmera kao vazduhoplovi. Još ranije sam govorio na temu PVO-a, da nema tog kišobrana koji štiti sto posto.

03:13 DRONOVI KOJI SU NAPALI MOSKVU NISU DOŠLI IZ UKRAJINE?! General u penziji: Nisu prešli 800km, nego je neko upravljao IZ BLIZINE?!

- Problem sa dronom je u tome što on ima malu refleksnu površinu i zato ga je teško otrkriti, a vi da biste mogli da gađate objekat u vazduhu morate ga prvo otkriti. I to što leti na maloj visini je takođe otežavajuća okolnost za PVO. Nije on leteo 800 kilometara, pa ga niko nije video, nego je ogromna verovatnoća da je neko upravljao iz blizine.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud

Bonus video:

00:47 UKRAJINA MOŽDA TESTIRA DOMET I PRECIZNOST DRONOVA, NE ZNAMO IM KRAJNJI CILJ Miletić: U ovom slučaju, Rusi imaju veliki problem