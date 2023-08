"IZJAVA DA PUTIN NEĆE PREŽIVETI, SLIČNA HITLEROVOJ IZ 1945!" Dikić: To je propaganda za vojsku, DRUGA IZJAVA ZELENSKOG JE OPASNIJA

Izjavu ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog da Putin neće preživeti sledećih 10 godina, kao i najnovija dešavanja u ratu u Ukrajini komentarisao je u jutarnjem programu Kurir televizije, Aleksandar Dikić, lekar, voditelj i pisac.

- Ta izjava je trivijalna i propagandistička. To nije dostojno jedno predsednika i to zemlje koja je u trenutno u ratu. Propagandistički, jer on verovatno time želi da ohrabri vojnike u ratu, poručivši tom izjavom da ishod rata ne zavisi samo od uspeha na frontu, već i od životnog veka Vladimira Putina. To liči na onu Hitlerovu izjavu iz 1945. kada je čuo da je Ruzvelt umro u Americi i izjavio da će to preokrenuti tok rata. To se nije desilo ni 1945, neće se desiti ni 2023, 2025, 2030. ili kad god - rekao je Dikić.

A drugu izjavu Zelenskog ocenio je kao mnogo važniju:

- Više bi trebalo obratiti pažnju na izjavu Zelenskog da Ukrajina može da bira između smrti i slobode. To znači da smo daleko od nekih mirovnih ponuda, a on je poručio svojim biračima, građanima i vojnicima da je pobeda blizu.

