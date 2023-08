APOKALIPSA U SLOVENIJI: Nevreme uništilo grad, automobili potpuno zatrpani u klizištu! LJUDI OSTALI BEZ VODE! (VIDEO, FOTO)

#POPLAVE V Občini #Kamnik je #Kamniška #Bistrica poplavila tako v zgornjem toku (najhujše razdejanje je na območju Stahovice in Stranj), kot Kamniku in tudi v južnem delu vse do Šmarce v smeri Nožic in Homca. Prijateljem in sorodnikom smo priskočili na pomoč z vsem, kar smo imeli… pic.twitter.com/pFwxzIjlzo