Članak predsednika Si Đinpinga u južnoafričkim medijima uoči 15. samita BRIKS-a u Johanesburgu

Uoči 15. samita BRIKS-a u Johanesburgu i uoči državne posete Južnoj Africi, danas je objavljen članak kineskog predsednika Si Đinpinga u južnoafričkim medijima pod naslovom „Jedrenje džinovskim brodom kinesko-južnoafričkog prijateljstva i saradnje ka većem uspehu“. Najvažnije delove iz teksta donosimo u nastavku.

„Na poziv predsednika Matamele Sirila Ramafoze, uskoro ću boraviti u državnoj poseti Južnoafričkoj Republici i prisustvovati 15. Samitu BRIKS-a. Biće to moja šesta poseta perspektivnoj zemlji. Svaka moja poseta Južnoj Africi donosila mi je nove utiske. Ali najdublji su uvek bratska osećanja koja imamo jedni prema drugima.

Naše prijateljstvo je dugotrajno. Tokom proteklih 25 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa, naš odnos je ostvario veliki skok – od partnerstva do strateškog partnerstva, a zatim do sveobuhvatnog strateškog partnerstva. To je jedan od najvitalnijih bilateralnih odnosa u svetu među zemljama u razvoju. Naš odnos je ušao u „zlatnu eru“, uživajući široke perspektive i obećavajući bolju budućnost. Poslednjih godina predsednik Ramafosa i ja održavamo blisku komunikaciju kroz posete, sastanke, telefonske pozive i pisma.

Zajedno istražujemo mogućnosti saradnje, težimo razvoju i suočavamo se sa zajedničkim izazovima. Naše strateško međusobno poverenje se stalno produbljuje. Dajemo jedni drugima čvrstu podršku po pitanjima koja se tiču naših suštinskih interesa i velikih briga, i održavamo koordinaciju o glavnim međunarodnim i regionalnim pitanjima. Radimo zajedno kako bismo praktikovali istinski multilateralizam i zalagali se za izgradnju pravednijeg međunarodnog poretka. Južna Afrika je bila prva afrička država koja je potpisala dokument sa Kinom o saradnji na polju izgradnje „Pojasa i puta“.

Ona je već 13 godina zaredom najveći trgovinski partner Kine u Africi, kao i jedna od afričkih zemalja sa najvećim zalihama kada su kineske investicije u pitanju. Odnos Kine i Južne Afrike stoji na novoj istorijskoj polaznoj tački, koja prevazilazi bilateralne okvire saradnje i koja ima sve značajniji globalni uticaj. Tokom moje predstojeće posete, radujem se saradnji sa predsednikom Ramafosom na izradi plana za novo poglavlje našeg sveobuhvatnog strateškog partnerstva.

Kina i Južna Afrika treba da budu saputnici koji dele iste ideale, trebalo bi da budu pokretači solidarnosti i saradnje, trebalo bi da budu naslednici kinesko-afričkog prijateljstva, trebalo bi da budu šampioni naših zajedničkih interesa. Samit BRIKS-a je još jedna važna agenda tokom moje posete Južnoj Africi. Ovo je svedočanstvo vitalnosti i uticaja mehanizma saradnje BRIKS-a. Kina je spremna da sarađuje sa drugim partnerima iz BRIKS-a kako bi delovala u duhu BRIKS-a koji podrazumeva otvorenost, inkluzivnost i saradnju u kojoj svi dobijaju. Cilj je da se dođe do konsenzusa o važnim pitanjima, te da se nastavi naša tradicija nezavisne diplomatije i da se odlučno podržava međunarodna jednakost i pravda.

Pozvaćemo međunarodnu zajednicu da se ponovo fokusira na razvojna pitanja, da promoviše veću ulogu mehanizma saradnje BRIKS-a u globalnom upravljanju i da učini glas BRIKS-a jačim. Suočeni sa dubokim promenama neviđenim tokom jednog veka, jak odnos i produktivna saradnja između Kine i Afrike pružiće novi podsticaj globalnom razvoju i obezbediti veću stabilnost sveta. Ovo je međunarodna odgovornost i istorijska misija poverena 2,8 milijardi ljudi iz Kine i Južne Afrike. Sazvaćemo dijalog lidera Kine i Afrike.

Radiću sa afričkim liderima kako bih doveo aktivnije, efikasnije i održive razvojne inicijative u Afriku, proširio saradnju u poljoprivredi, proizvodnji, novoj energiji i digitalnoj ekonomiji i olakšao ekonomsku integraciju Afrike, industrijalizaciju i modernizaciju poljoprivrede. Kina će nastaviti da radi na značajnom napretku u pridruživanju Afričke unije (AU) G20 ove godine i radujem se većoj ulozi afričkih zemalja i AU u međunarodnim i regionalnim poslovima. Gledajući unapred u narednih 25 godina, džinovski brod prijateljstva i saradnje Kine i Južne Afrike će ploviti napred, a mi ćemo postići još veći napredak u izgradnji kinesko-afričke zajednice sa zajedničkom budućnošću u novoj eri, kao i u izgradnji zajednice sa zajedničkom budućnošću za čovečanstvo.“

Kineska medijska grupa