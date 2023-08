"BEZ UKRAJINE, RUSIJA JE OBIČNA AZIJSKA ZEMLJA" Jolović: I Rambo pobije pola grada, pa mora da se potčini nekom autoritetu

Ruski mediji su objavili da je telo vođe vagnerovaca Jevgenija Prigožina zvanično identifikovano u mrtvačnici. Smrt Prigožina dugo će biti predmet što ozbiljnih analiza, možda više i onih koji su skloni teorijama zavere. Takodje, postavlja se i pitanje budućnosti grupe Vagner koju je Prigožin predvodio.

O ovoj temi danas razgovarali su voditelji "Puls Srbije" sa pukovnikom u penziji Milanom Jolovićem.

foto: AP, Shutterstock, Printscreen

On posebno ističe da na Zapadu posebno vode računa o simbolici i datumu kada nešto rade, davši primer hapšenja Miloševića koje se desilo na Vidovdan.

- Miloševića su namerno isporučili na Vidovdan u Hag. Vezano za tu simboliku su i Prigožina simbolično - započeo je objašnjavajući šta bi dalje moglo da bude sa grupom Vagner.

- Ako ste gledali Rambo film i momenat kada on ubije pola grada, i odjedanput se pojavljuje neki pukovnik, kome se on predaje, e za to sam rekao da je Prigožin morao da ima taj neprikosnoveni autoritet koji će ga u jednom momentu zaustaviti - smatra Jolović.

foto: Kurir tv

On je istakao da je dobrovoljcima kao što su vojnici Vagner grupe, teško nametnuti autoritet.

- Tim dobrovoljcima je jako teško nametnuti autoritet. Onaj koji nije delio tešku sudbinu sa njima vrlo teško im se može nametnuti. Znate li kakav je srpski vojnik? On je razmažen, on voli da je pored njega kralj, general, vojvoda i onda će dati život za njega. Prigožin je nametnuo svoj autoritet i njega su svi generali slušali. E sad je pitanje, vrlo lako se može desiti da dođe do osipanja te jedinice. Uvek postoji opasnost da će se vršiti određena odmazda, obaveštajne službe igraju najveću ulogu. I među Vagnerovcima je bilo engleskihi američkih i ukrajinskih obaveštajaca. Među 20.000 uvek će biti neko da vrbuje i dan danas ima agenata. Oni će preko njih diktirati šta će se dešavati. To bi bilo samoubistvo, meni bi žao bilo da ih neko navrati da se svete - rekao je Jolović.

04:02 BEZ UKRAJINE RUSIJA JE OBIČNA AZIJSKA ZEMLJA Jolović o sistemskom urušavanju Rusije i opasnosti OD ODMAZDE: SVE IDE KA TOME

A zbog čega bi moglo da dođe do osvete Jolović je naveo sledeće:

- Oni će da se svete generalima ruskih armija, zbog sukoba od ranije. Naravno Šojgjuu je imao kasu od ranije, određenih sredstava tehnike i time je Prigožin dobijao simpatiju od svojih boraca i pokazivao kako se bori za svoje specijalce ne libeći se da napadne vojni vrh. Ne sumnjam da su ga voleli i poštovali.

On smatra da je moguće da je Prigožin ostao do same smrti Putinov prijatelj.

- On ga je lepo opisao. Naveo je i njegove mane i vrline. "Talentovana osoba koja je u životu pravila mnoge grešaka". On je ležao u zatvoru i imao je taj neki krimogeni dosije i stepenice svog razvoja. Kosristio je i prilike da se obogati, e tu dođe kada vas iz vrtića odmah upišu na fakultet i ne razmišljate racionalno, mislite da je ceo svet vaš to ga je koštalo glave... - rekao je Jolović.

foto: EPA Mikhael Klimentyev Sputnik, Profimedia, EPN/Newscom / Newscom / Profimedia

Da li je time uzdrman položaj Vladimira Putina predsednika Rusije - zanimalo je voditeljku Kurir TV, Anastasiju Čanović.

- Ima knjiga Brzežinskog u koju kaže, Rusiju treba podeliti na tri dela, jer je ne mogu pobediti vojno. Oni Rusiju mogu razbiti iznutra. Sve što se dešavalo, ova ubistva, sve ide ka urušavanju Rusije iznutra. Prvih par meseci sam čitao vršenja ispitivanja Estonaca, gde postoje podaci da Putin iako izgubi Krim održao bi se na vlasti. Znači oni ga sistemski urušavaju, a ovaj sukob će dugo potrajati, samim ovim iscrpljujućim ratom, Rusija se samo može iznutra pokoriti, da od nje naprave ne globalnu nego regionalnu silu. Brežinski je rekao ako to hoćete, morate Ruisiji uzeti Ukrajinu, a bez nje Rusija je obična azijska zemlja - rekao je Jolović.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

01:29 RUSIJA JEDINA MOŽE DA GARANTUJE UKRAJINI BEZBEDNOST! Vujičić tvrdi: NATO je odustao, a evo gde vode PREGOVORI