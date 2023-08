"SMRT PRIGOŽINA NEĆE BITI DOBRA PO RUSIJU" Jolović o previranjima nakon ubistva: Vagner je PROTERAO francuske LEGIONARE iz Afrike

Ruski mediji su objavili da je telo vođe vagnerovaca Jevgenija Prigožina zvanično identifikovano u mrtvačnici.

foto: Evgeny Biyatov / Sputnik / Profimedia, Embraer Legacy 600 je, Shutterstock

Smrt Prigožina dugo će biti predmet ozbiljnih analiza, možda više i onih koji su skloni teorijama zavere. Takodje, postavlja se i pitanje budućnosti grupe Vagner koju je Prigožin predvodio. O ovoj temi danas razgovaramo sa pukovnikom u penziji Milanom Jolovićem.

Ovim povodom gostovao je pukovnik u penziji Milan Jolović u razgovoru sa voditeljima emisije "Puls Srbije".

foto: Kurir tv

On smatra da će sada neoliberali okriviti predsednika Putina i da će biti problema unutar nejedinstva ukoliko sada neoliberali krenu u napade.

- Sada treba ukazati na to Vagner grupi ko stoji iza ubistva, vrlo je teško objasniti ko stoji iza toga. To rade obaveštajne službe na perfidan i profesionalan način. Treba analizirati bez pristrasnosti koji je motiv i koje su posledice. Imali su, primera radi Francuzi u Nigeru problem, gde su proterali francuske legionare znači Vagner se uključio u to, i moguće je da je zasmetao Franzuzima jer je Vagner pomagao i Maliju i Nigeru - rekao je i naglasio:

- Znam da su te vojne formacije ispunjene veoma hrabrim dobrovoljcima, a njima je adrenalin izazov i avantura. Neko ko se opredeli da ratuje za drugi narod, on mora imati to u zajedničkom imenitelju. E sad da li taj motiv ide iz mržnje, religije, novca... Iz tog razloga znam, jer sam komandovao takvima formacijama i morate ih držati pod kontrolom - naglasio je Jolović.

foto: AP

On ističe da je neopreznost bila ključna da se ovo ne bi desilo.

- Trebalo je da ima čoveka koji će da proba hranu pre njega, njegova moć je van granica njegove države, i u nekom momentu gubi se kontrola i tu je napravio pogrešnu procenu. Njih Putin jeste pomilovao, a sada je Prigožin trebalo da vrši procenu. Prema mom mišljenju ovo neće biti dobro po Rusiju, ako je trebalo da odgovara trebalo ga je uhapsiti i osuditi. Da li iza ovog stoji strana služba, Rusija, FSB, Zapad... Ne verujem da su Rusi u ovom momentu - njima najmanje to odgovara. Rusi ne rade to ovako tako da sumnjam da su Rusi to uradili, siguran sam da je tu strana služba učestvovala - rekao je Jolović.

Najbliži saradnici nekada vam dođu glave, nastavio je sagovornik i gost Kurir TV:

- Na primer Staljinov šef policije je otrovao Staljina, kao njegov najbliži saradnik, koga je posle streljao Hruščov. Nekada vam je onaj najbliži vrbovan da bi ostvarili cilj. Sada tu ima razne priče što se tiče smrti Prigožina, ali on je trebalo da ima čoveka koji će brinuti o njegovoj sigurnosti... - smatra Jolović.

Naglasio je da će prvi do crne kutije doći FSB.

- Pitanje je da li će ruska javnost doći do crne kutije, a ukoliko je strana služba učestvovala, mada, šta će moći da saznaju iz poslednjeg trena, to je pitanje... - nije optimističan.

