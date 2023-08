PUTIN UBRZAO UBISTVO PRIGOŽINA: Evo zašto je došlo do iznenadne promene plana!

Šef ruske plaćeničke grupe "Vagner" Jevgenij Prigožin poginuo je, prema i dalje nezvaničnim informacijama, u sredu uveče kad se u Tverskoj oblasti Rusije, blizu sela Kuženkino, srušio privatni avion “embraer legasi” koji je leteo ka Sankt Peterburgu.

Deluje da je tako eliminisan nekad bliski saveznik, a sada, kako je to opisao CNN, “najveći neprijatelj” ruskog predsednika Vladimira Putina. Prigožin je dospeo na crnu listu Kremlja kada je krajem juna poveo oružanu pobunu protiv ruskog vojnog vrha, a njegovi plaćenici su zaustavljeni na svega 200 kilometara od Moskve.

Iako još nije jasno šta se tačno dogodilo avionu u kojem je navodno bio Prigožin - kako tvrde ruske vlasti – malo je onih koji veruju da je u pitanju nesreća.

Poginulo čitavo rukovodstvo Vagnera

Dopisnik CNN-a Fred Plajtgen ističe da nije samo Prigožin – najverovatnije – poginuo u tom avionu, već i skoro čitavo visoko rukovodstvo "Vagnera".

- To je skoro potpuno obezglavljivanje te organizacije, uključujući njihovog vrhovnog vojnog komandanta Dmitrija Utkina koji je zapravo smislio ime Vagner i odigrao ogromnu ulogu u Siriji, Africi i Ukrajini – rekao je dopisnik CNN-a.

foto: Razgruzka_Vagnera / UPI / Profimedia

Prema podacima Rosavijacije, na letu su bila tri člana posade i 10 putnika. Osim Prigožina i Utkina, i Valerij Čekalov, Sergej Propustin, Jevgenij Makarjan, Aleksandar Totmin, Nikolaj Matusejev i troje članova posade.

Vagnerovci: To je atentat! Izdaja!

Hristo Grozev, vodeći bugarski istraživački novinar za Rusiju, rekao je za “Belingket” da “nema sumnje” među svim vagnerovcima, sadašnjim ili bivšim, sa kojima je razgovarao da je u pitanju bio “atentat”.

- Ovo jeste obezglavljivanje celog rukovodstva Vagnera. U to niko ne sumnja! Čak i “Telegram” kanali koji su uvek bili veoma dobro informisani i bliski rukovodstvu Vagnera to nazivaju atentatom. Takođe to zovu činom izdaje. Dakle, vidimo preokret u optužbama nakon što je Putin nazvao izdajom ono što je Prigožin uradio pre dva meseca. Sada vagnerovci nazivaju izdajom to što je Putin uradio Prigožinu. Videćemo neka zanimljiva dešavanja u Rusiji u sledećih nekoliko dana – rekao je Grozev.

foto: EPA/Anton Matrosov

Ruski istraživački novinar Andrej Soldatov rekao je da su svi sa kojima je razgovarao “odmah pretpostavili da je iza ovog napada Putin”.

- Ne kažu da su to neki odmetnutni elementi unutar vojske ili da je vojska nezavisno preduzela akciju protiv Prigožina. Za mene je to znak da je Putin bio prilično uspešan u ponovnom uspostavljanju političke kontrole i slanju poruke vojsci konkretno vojsci da nema prostora za bilo kakvu samostalnu akciju – rekao je Soldatov.

“Prebrzi tajming”

Grozev, koji je nedavno krajnje precizno predvideo da će Prigožin ili završiti mrtav ili da će biti drugog puča do kraja godine, kaže da se fatalni pad aviona ipak "prebrzo dogodio".

- Pod pretpostavkom da je Putin iz a toga, a čini se da nema sile u Rusiji koja bi to mogla da uradi mimo Putina, onda je jedino pitanje zašto se to dogodilo tako brzo. Znali smo da se Putin mora osvetiti, da mora eliminisati Prigožina nakon što ga je nazvao izdajnikom, jr će inače izgubiti sposobnost da nemilosrdno vlada. Jedini problem je sa tajmingom: dogodilo se pre nego što je Putin uspeo da suštinski uništi uticaj Prigožina u Africi i na preostale borce Vagnera – kaže Grozev.

foto: Handout / AFP / Profimedia, Shutterstock, EPA/Sergei Ilnitskypool

Grozev veruje da “ovo ima veze upravo sa Afrikom”.

- Prošle nedelje videli smo eskalaciju borbi između ruskog ministarstva odbrane, Putina i Kremlja, s jedne strane, i Prigožina, s druge, oko toga ko će zadržati kontrolu nad nekim od naunosnijih tržišta u Africi, oko Malija i Centralnoafričke Republike. Štaviše, Prigožin je bio u Africi poslednja dva dana, pokušavajući da zadrži kontrolu nad Malijem, a da je ne prepusti ministarstvu odbrane. Mislim da je eskalacija interesa za Afriku ubrzala akciju protiv Prigožina – kaže Grozev.

Istovremeno, Institut za proučavanje rata (ISW) objavio je da insajderski izvori upoznati s ruskim bezbedonosnim službama tvrde da je postojao "plan (Kremlja) da se Vagneru potpuno onemogući delovanje u Africi".

Kurir.rs/Blic