"KAŽU DA JE PRIGOŽIN VEĆ DVA PUTA UMRO" Pilot izneo neverovatnu tvrdnju o vođi Vagnera: Nije isključeno da ga pronađu na Floridi

- Verujem da je u pad aviona u kojem se nalazio Prigožin, zapad umešao prste. Moskva ništa neće izgubiti tima što je on poginuo. Vagner ostaje pa ostaje, a u kojoj formi videće se. Da li će i dalje robijaši da ginu za interes Rusije to je sve stvar dogovora i stvar novca jer i oni su dobijali pare za to. Mislim da je zapad umešan, jer je izgubio uticaj u Africi zbog Vagnera i to u saharskom i centralnom delu gde su najveće kolonije bile francuske.

Istakao je neophodnost istrage avionske nesreće od strane nezavisnog međunarodnog tela.

- Mene čudi da još uvek nema međunarodnih istražitelja koji bi utvrdili šta se zaista desilo, jer Prigožin je do sada već dva puta "umro". "Umro" je u Africi, takođe u avionskoj nesreći 2019. godine, pa na frontu 2022. godine. Ovo je sad treći put. Da li je definitivno poginuo ne znamo. Da je tu bila neka nezavisna, strana ekipa koja će to utvrditi verovatno bismo saznali. Kada se dogodio pad malezijskog aviona tad je pored Rusa i Ukrajinaca bila i međunarodna komisija koja je utvrdila odakle je pucano. Sa ukrajnske teritorije ruskom raketom, ali nije utvrđeno da li su pucali Rusi ili Ukrajinci - rekao je Ignjatović i dodao:

- Ja lično ne mogu da znam da li je on poginuo ili nije. Ono što je sigurno jeste de će sam pad aviona ispitivati i ekipa istražitelja proizvoiđača aviona. Po meni je ključna uloga pilota onog njihovog koji se vrzmao tri sata oko aviona dok su menjani blokovi kočnica. On je kao pilot bio tu i odjedamput ga nema. Našli su inžinjera, ali pilota nema. Moguće je da je do smrti došlo, ali isto tako je moguće da će Prigožina za neko vreme neći negde na Floridi u nekoj vili sa puno para.

