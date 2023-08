"ZELENSKOM SU GOVORILI DA JE MEGALOMAN, ZAKASNIO JE S KONTRAOFANZIVOM" General u penziji: NATO mu obučavao brigade, a sad ih krivi

Ruske vlasti tvrde da je PVO oborila dronove iznad Krima, Moskovske i Brjanske oblasti. A Kijev tvrdi da su ukrajinske trupe oslobodile selo na jugoistočnom pravcu.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski rekao je da bi bilo moguće pregovarati o rešenju za Krim, koji je Rusija anektirala 2014, umesto upotrebe sile.

Stanko Vasiljević, general u penziji gostovao je ovim povodom u jutarnjem programu Kurira govoreći o dešavanjima u Ukrajini.

foto: Kurir tv

Rat je prema njegovom mišljenju društvena pojava koja sa sobom nosi destrukciju, istakavši da uz broj poginulih ide i trećina ranjenih.

- On je postavio megalomanske ciljeve, to su nemogući ciljevi svi su mu to govorili, ali ništa nije uvažavao. On sam sa svojim ukrajinskim rukovodstvom doprineo je tome. Ušao je u kontraofanzivu sa 12 brigada obučenih prema NATO, a sada se okrivljuju međusobno... - kazao je Vasiljević.

Zapad je počeo da prihvata realnost na frontu i sada će Volodimir Zelenski menjati svoje stavove jer nema gde, nastavio je Vasiljević.

- Na početku kontraofnazive broj žrtava bio je 43.000 sada je narastao na 70.000! Oni sada pribegavaju asimetričnim dejstvima, napadaju teritorije Rusije, iz vazdušnog prostora sa mora, ona dva drona su prošla ispod radara i to su poleteli sa teritorije Rumunije (koja je u NATO paktu), prema ruskim snagama - izneo je Vasiljević.

Time je dao primer kako se šalje poruka nemira, i diže moral stanovništvu.

- Rat ide na teritoriju Rusije, a ne da oni sede po kafićima... Ipak, u Americi i Evropi se pitaju koliko to njih košta, ova izjava Volodimira Zelenskog je dobra, ali je zakasnio godinu dana. Borili su se za tuđe interese i sada evo šta se desilo. Iz vremena Bila Klintona reč je bila o parčanju Rusije, na 40 državica, poraziti rusku državu, i rekli su da imperija može biti samo jedna - smatra Vasiljević.

01:05 RAT IDE NA TERITORIJU RUSIJE - NEĆE ONI SEDETI PO KAFIĆIMA Stručnjak o izjavama Zelenskog: Zakasnio je godinu dana! Obezbedili su da za male pare goinu

Za sva dešavanja u Ukrajini on je mišljenja da su proizvod 10 godina dobro planirane pripreme SAD za rat protiv Rusije.

- Stvorili su žarište na granici Rusije koji će trajati godinama. Imaće kontinuiran geopolitički pritisak na Rusiju. SAD i NATO su vrlo duboko ušli u ovo. Znate da je poraz Ukrajine, poraz Evrope, poraz NATO, a opet kažem, specijalna vojna operacija se izvodi sa delom snaga i delom ljudstva. Rusija nije proglasila ratno stanje, znači ovo se vodi sa 15 odsto snaga. Zelenski je nastojao da uvuče SAD u rat, ipak, rat se drži u određenim linijama, a zvaničan stav Vašingtona je: Ne prenosite rat na rusku teritoriju - rekao je Vasilljević.

Rusija je, ipak velika zemlja, tržište prebacila na drugu stranu, nastavio je Vasiljević i dao mišljenje o sankcijama.

- Na njih nisu uticale sankcije. Rusija je zemlja sa velikim resursima i može. Nisu uveli ratno stanje, a vidite šta u EU kažu, mi smo u ratnom režimu. Znači ispraznili su resurse, to su podaci NATO saveza. NATO da je imao kapacitet direktno bi se uključili u rat. Za male pare obezbedili su da ginu Ukrajinci, a ne Amerikanci - mišljenje je Vasiljević.

Kurir.rs

