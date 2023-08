POZNATI FUDBALER UHVATIO SUPRUGU U PREVARI SA PRIJATELJEM! Stanišić otkriva: Ono što je posle uradio ženi je još neverovatnije

U razgovoru na Kurir televiziji, novinari Ljilja Stanišić i Ivan Gajić, otkrili svoje utiske o letnjem periodu provedenom na crnogorskom primorju i najavili zanimljive planove za budućnost.

foto: Kurir tv

Dva voditelja, čija su lica postala svakodnevno prisutna na malim ekranima, nisu krila svoje uzbuđenje povodom proteklog perioda i planova koji ih očekuju.

- Pre mesec dana smo zajedno provodili vreme na crnogorskom primorju, a sada nastavljamo ovde da komentarišemo i iznosimo nova saznanja, informacije - sve što je deo našeg posla - kaže Ljilja Stanišić.

foto: Kurir tv

- Kada se setim te Crne Gore, verujte mi, deo toga ste i vi imali priliku da vidite, pročitate i informišete se - dodaje Ivan Gajić.

Njihov rad na terenu, bilo da je reč o crnogorskom primorju ili Beogradu, nosi svoje izazove.

- Svedoci smo neverovatnih situacija koje se dešavaju pred našim očima. Sve to zaista zaokuplja pažnju i izaziva divljenje - istakla je Ljilja Stanišić.

19:46 POZNATI FUDBALER UHVATIO ŽENU U PREVARI PA PRETUKAO DRUGA NA MRTVO! Stanišić šokirala: Evo šta je nakon toga uradio sa ženom

Prelazeći na temu letnjih reportaža iz Crne Gore, otkrili su jednu intrigantnu priču.

- Veoma poznati fudbaler koji je oženjen i ima porodicu nije verovao da žena može da ga vara i da je bila neverna sa nekim koga ona poznaje. On prebija njenog ljubavnika, koji je inače njegov prijatelj, a sa njom se posvađao i naravno on ga je prijavio i dobio je kaznu zbog toga što je pretukao čoveka i osuđen je za to što je uradio. Nastavio je da živi sa ženom uprkos tome što ga je prevarila. Znači nasilje je u pitanju, ali nažalost to se dešava ne samo u rijalitiju nego i u životima veoma poznatih i uspešnih ljudi - rekla je Stanišić i dodala:

- Mi u ovoj rubrici donosimo priče o situacijama za koje nemamo materijalne dokaze, ali imamo pouzdane izvore.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.