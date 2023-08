Krim je kontroverzno poluostrvo. Rusija ga faktički kontroliše, a smatra se dva entiteta: Republiku Krim i Sevastopolj.

Ukrajina ne priznaje ovu pripadnost Rusiji. Krim je bio deo Ukrajine do marta 2014. kada je proglasio nezavisnost.

Napetosti su i dalje prisutne, a predsednik Ukrajine veruje da politički pritisak na Rusiju može dovesti do demilitarizacije poluostrva i manje žrtava. Ističe važnu uloga saveznika.

foto: Handout / AFP / Profimedia, AP

Gost Usijanja koji se prvo osvrnuo na desantu na Krim od strane Ukrajine je Marko Miškeljin iz Centra za društvenu stabilnost.

On je rekao da su tu prisutni elementi marketinga, a pogotovo jer je operacija učinjena na njima značajan datum.

- S obzirom da se to dogodilo 24. avgusta, na dan nezavisnosti Ukrajine, najverovatnije je tu prisutan marketinški trik. Prvo je reč bila o desantu na Krim, a ako je priča o tome onda moraju biti prisutne desetine, stotine nekih vozila, čamceva, zamislimo to kao iskrcavanje na Normandiji. Tako bi to trebalo da izgleda, kao nešto što ne može da se sakrije, a pogotovo iz satelita. Doduše, nije tako bilo, tako da smatram da je to više bilo u svrhu neke proslave, čisto da se pojavi vest da je Ukrajina kročila ponovo na Krim - započeo je Miškeljin.

Potom se osvrnuo na kontraofanzivu Ukrajine, pa je rekao da nisu ispunila očekivanja Zapada.

- Nakon iščekivanja ukrajinske kontraofanzive, s obzirom da nema rezultata, postavlja se ključno pitanje da li Rusija planira, da li ima snage, volje da izvrši svoju ofanzivu. To bi bilo logično s obzirom na to da je Rusija iscrpela protivnika. Logično bi bilo da sredi kontraudar, kako bi uništili iscrpljenog protivnika. To nam ostaje da vidimo, ali očigledno je da ukrajinska kontraofanziva nije ispunila očekivanja Zapada - izjavio je Miškeljin, pa dodao:

01:35 UKRAJINA NIJE ISPUNILA OČEKIVANJA ZAPADA, LOGIČAN JE NAPAD RUSIJE Miškeljin nema dilemu: Sve zavisi od ovog KLJUČNOG pitanja!

- Moguće da Zelenski polako čita situaciju i vidi da ukoliko ne bude konkretnog rezultata, odnosno nekog kojeg može Zapad da predstavi sopstvenoj javnosti, onda može da očekuje da će ta podrška polako popustiti.

Potom je odgonetnuo da li se neko sa Zapada susreo sa ovakvom vrstom ratovanja:

- Od momenta uspostavljanja ove NATO doktrine, nikada nije korišćena protiv ovoliko masivnog i opremljenog protivnika. Naravno da su očekivanja na Zapadu mnogo veća, ali više noseći se time kako je bilo u ranijim operacijama, počevši od Iraka. Ranije su utvrdili tu doktrinu, ali praktično nisu imali prilike da se suoče sa protivnikom koji može makar u brojnosti da im, ne samo parira, nego i nadmaši.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

02:59 UKRAJINA PREVIDELA OZBILJAN TAKTIČKI DETALJ! Pukovnik u penziji otkrio zašto je došlo do neuspeha kontraofanzive: OVO JE RAZLOG