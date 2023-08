"ZELENSKI IMA LUDAČKA RAZMIŠLJANJA, POBIJENI SU MU SVI VOJNICI, GOTOVO JE" Pavlović: Dođu da naprave selfi kako bi imali događaj

Krim je poluostrvo sa spornim statusom. Poluostrvo je pod faktičkom kontrolom Rusije i, prema ruskom gledištu, politički je podeljeno na dva subjekta Ruske Federacije, Republiku Krim i grad sa federalnim statusom Sevastopolj.

Ukrajina Krim smatra delom svoje teritorije i ne priznaje njegovo pripajanje Rusiji.

Do marta 2014. godine, područje Krima je bilo u sastavu Ukrajine, ali su poslanici u parlamentu Autonomne Republike Krim deklaracijom o nezavisnosti Krima 11. marta 2014. proglasili nezavisnost od Ukrajine (u čemu su učestvovali i predstavnici grada Sevastopolja).

Ukrajinci su do sada napadali Krimski most kod Kerčkog moreuza, koji poluostrvo povezuje sa ruskom oblašću Krasnodar.

DANAŠNJA IZJAVA PREDSEDNIKA UKRAJINE: - Kada budemo na administrativnim granicama Krima, mislim da će biti moguće politički prisiliti Rusiju na demilitarizaciju poluostrva. Političko rešenje bi bilo bolje jer bi to značilo manje žrtava. Verujem da je to veliki rizik, definitivno ćemo biti ostavljeni sami. Odnosi sa saveznicima su ključni. Naši saveznici su deo pobede, zastoja u ofanzivi, svih odbrambenih akcija i svih naših slabosti.

Gost “Usijanja” koji je tumačio izjavu Volodimira Zelenskog je Branko Pavlović, advokat.

- Da bi neko tumačio Zelenskog, mora biti psihijatar. To što on govori je sve ludačko razmišljanje. Upravo u ovom trenutku je ukrajinska vojska pred totalnim slomom. On govori o proširenju na neke druge teritoriji, o demilitarizaciji Krima, a zapravo ne može više uopšte da pregovora ni o Hersonu, Zaporožju, Donjecku... Sve je to gotova priča. Samo može da se bori da mu u nastavku ne odu Odesa i Harkov i da ruske trupe ne dođu skroz do Kijeva. To je gotovo, pobijeni su vojnici koju su bili predviđeni za operaciju - započeo je sa svojom tvrdnjom Pavlović, pa nastavio:

- Načelnik generalštaba Pentagona je rekao da je za tu ofanzivu opredeljeno 63.000 vojnika, a 45.000 ih je poginulo. Za razliku od njih, Rusi imaju 300.000 vojnika koji uopšte nisu uključeni u operaciju, već čekaju trenutak da se uključe u svoju kontraofanzivu.

Potom se osvnruo na vest da je ukrajinska mornarica i vojna obaveštajna služba izveli, preko noći, specijalnu operaciju sa jedinicama koje su se iskrcale na okupiranu teritoriju:

- Naravno da su došli čamcevima, tu su se neki ljudi iskrcali, okačili zastavu, potom otišli. Cela priča je marketing, napravite selfi i onda u medijima kao imate neki događaj koji u vojnom smislu ne znači ništa.

