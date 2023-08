"PRIGOŽIN JE ŽIV I PUTIN TO ZNA": Teorija zavere iz Rusije o stradalom dvojniku, spremnoj OSVETI i 2 milijarde dolara u bitkoinima

Ruski politički analitičar Valerij Solovej tvrdi da je vođa vagnerovaca Jevgenij Prigožin živ, pošto je, po toj tvrdnji, u prošlonedeljnom padu aviona koji je pripadao šefu plaćenika stradao njegov dvojnik.

Britanski Dejli mejl prenosi tvrdnju Soloveja da je Prigožin "živ, u dobrom stanju i slobodan" i da se nalazi u neimenovanoj zemlji, iako je juče održana tajna sahrana vođe "Vagnera" na groblju u Sankt Peterburgu.

Prema doktoru Soloveju, bivšem profesoru prestižnog Moskovskog instituta za međunarodne odnose (MGIMO), za koji Dejli mejl tvrdi da je centar obuke i ruskih špijuna i diplomata, Prigožin je lažirao smrt u rušenju aviona koje je odobrio Putin, a osmislio njegov Savet bezbednosti Ruske Federacije.

Solovej tvrdi da Prigožin sada sprema osvetu, a politički analitičar istovremeno optužuje ruske vlasti da su lagale u vezi sa DNK vođe vagnerovaca pronađenim na mestu pada aviona u Tverskoj oblasti.

Valerij Solovej foto: WillWest News / Profimedia

Po Soloveju, vlasti u Moskvi su pustile tu informaciju u javnost iako su znale da pokušaj ubistva Prigožina nije uspeo pošto je umesto njega u avionu bio dvojnik, kojeg je on i ranije koristio.

- Prvo, avion kojim je Prigožin trebalo da leti oborio je sistem ruske protivvazdušne odbrane. Nije bilo nikakve eksplozije unutar letelice. Oborena je sa spoljne strane - kazao je Solovej, koji se time usprotivio tvrdnji američkih obaveštajnih službi da je avion uništila eksplozija unutar letelice.

Prema Soloveju, ovu tajnu operaciju "osmislio je Savet bezbednosti (Ruske Federacije), a ličnu ju je odobrio ruski predsednik (Vladimir Putin)".

- Sam Prigožin nije bio u avionu. Njegov dvojnik je leteo umesto njega. Uzgred, Vladimir Putin je savršeno upoznat s tim. A, ako verujete zvaničnim saopštenjima ruskih vlasti, šta onda mogu da vam kažem... - rekao je Solovej.

foto: Gray_Zone / UPI / Profimedia, Razgruzka_Vagnera / UPI / Profimedia

On je dodao da će početkom narednog meseca objaviti u koju je zemlju Prigožin navodno izbegao, ali je negirao da se vođa vagnerovaca nalazi u Africi gde njegova privatna vojska ima višestruke interese za delovanje.

Po tvrdnji Soloveja, Prigožin planira da se pojavi u javnosti do kraja ove godine i "sprema osvetu".

- Kako je on ostao živ dok su njemu bliski ljudi poginuli? To je izbor s kojim je on (Prigožin) bio suočen. Ja tu ne govorim o moralnoj strani tog izbora. Ne daj Bože da se bilo ko od nas suoči s takvim izborom. On planira da se osveti zato što je morao da se suoči s takvim izborom. Planira da se osveti ljudima koji su hteli da unište njega i ljude koji su mu bliski - naveo je Solovej.

foto: Printscreen

On takođe tvrdi da Prigožin ima dve milijarde dolara u bitkoinima, koje će iskoristiti za finansiranje tog uzvratnog udara.

- To je više nego dovoljno za osvetu. A što se tiče ambicije, energije i hrabrosti, on toga ima napretek - zaključio je Solovej.

(Kurir.rs/Daily Mail)