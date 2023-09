TRI MESECA OD TRAGEDIJE NA TITANU: Spasioci koji su pronašli podmornicu do detalja opisali kako je izgledala potraga (VIDEO)

Potraga za podmornicom Titan je nekoliko dana u junu bila jedna od centralnih tema svetskih medija. Turistički brod koji je prevozio pet putnika do olupine Titanika izgubio je kontakt sa površinom, a spasioci su započeli trku sa vremenom da spasu posadu.

Sada su spasioci koji su pronašli olupinu podmornice Titan kompanije "Oušengejt" rekli za "Skaj njuz" kako se potraga odvijala i opisali trenutak kada su shvatili da je izgubljena svaka nada.

Brod je nestao 18. juna dok je obilazio olupinu Titanika 3.800 metara ispod površine Atlantskog okeana. Cena ekspedicije iznosila je 250.000 dolara po osobi, a mahnita potraga za znacima života trajala je četiri dana.

Našli polje krhotina

Među putnicima je bio i Stokton Raš, izvršni direktor kompanije Oušengejt. Uz Raša, tu su bili otac i sin Šahzad i Suleman Davud iz Pakistana koji žive u Britaniji, britanski milijarder Hamiš Harding i francuski pilot podmornice Pol-Anri Nargeolet.

Postojala je nada da je nekim čudom trup podmornice netaknut i da su oni koji su unutra još živi i čekaju pomoć. Ali kada je tim koji je predvodio stručnjak za duboko more Džesi Doren konačno dobio rezultate, nisu imali dobre vesti. Na oko 500 metara od pramca Titanika pronađeno je polje krhotina sa delovima Titana.

- Jedini fokus nam je bio da dođemo do njih što je brže moguće. Nije bilo sumnje, da su tamo, mi bismo ih uhvatili. Mislili smo na njih i njihove porodice sve vreme. Znali smo da imamo samo jednu šansu - on rekao je.

"Ućutali smo"

Posle višednevne potrage i spasilačkih napora širom sveta, spasilačka podmornica Odisej stigla je do morskog dna. Spasilački tim je tada ućutao jer su znali šta su pronašli.

- Po dolasku na polje krhotina, usledio je muk - priseća se Ed Kasano, direktor kompanije za istraživanje dubokog mora Pelagik Risrč Servises, koja je bila uključena u spasavanje.

Podmornica je pretrpela "katastrofalnu imploziju", odnosno nasilni unutrašnji kolaps, zaključile su američke vlasti. Svih pet ljudi na je odmah poginulo.

"Uticalo je na nas"

"Svi su profesionalci, ali to je uticalo na nas. Trebao nam je trenutak da zaista shvatimo i razmislimo šta to znači", dodao je on.

- Proveli smo četiri ili pet dana očekujući da ćemo otići tamo i napraviti čudo. Očigledno, naš osećaj razočaranja bledi u poređenju sa osećanjima ljudi bliskim porodicama poginulih - kaže Doren.

Nekoliko dana kasnije, Ed Kasano se obratio medijima kako bi opisao šta se dogodilo. Gušeći suze, izvinio se i rekao da se članovi njegovog tima nose sa "mnogo emocija".

Istraga se nastavlja

Prošlo je skoro tri meseca od katastrofe, ali još uvek postoje otvorena pitanja šta se i zašto dogodilo. Istraga Kanadskog odbora za bezbednost saobraćaja se nastavlja. Obavljeni su preliminarni razgovori, a olupine podmornice su pregledane.

Istraga neće dovoditi u pitanje krivicu ili odgovornost, krivičnu ili građansku, već se vodi u nadi da se ovako nešto više nikada neće ponoviti.

Kurir.rs/Indeks.hr