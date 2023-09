LOŠE VESTI ZA BAJDENA: Evo kako stoji u novoj anketi o predsedničkim izborima

U prošlomesečnoj anketi Yahoo News/YouGov, aktuelni predsednik SAD Džo Bajden je predvodio u popularnosti ispred bivšeg predsednika Donalda Trampa sa solidnom razlikom (47% prema 41%) u hipotetičkoj utakmici na dan izbora između demokrata i republikanaca na predsedničkim izborima 2024. godine. Pre toga, Bajden je bio bolji od Trampa u svakoj anketi Yahoo News/YouGov od februara i u 10 od 11 anketa Yahoo News/YouGov sprovedenih ove godine.

Ali, tokom poslednjih nekoliko nedelja leta, Bajdenova stalna prednost je nestala usred sve veće zabrinutosti oko njegovih godina i sposobnosti za još jedan mandat - kao i dugotrajnog pritiska republikanaca za njegov opoziv, javljaju "Yahoo News".

U međuvremenu, čini se da Donald Tramp dobija na zamahu uprkos 91 krivičnoj prijavi koja je podneta protiv njega od početka 2023.

Tramp i Bajden su iznenada izjednačeni

Prema najnovijem istraživanju Yahoo News/YouGov na 1.636 odraslih Amerikanaca, koje je bilo na terenu od 14. do 18. septembra, Bajden i Tramp bi sada bili izjednačeni sa 44% među registrovanim glasačima da su izbori 2024. održani danas. Još sedam odsto ostaje neodlučno, dok četiri odsto kaže da ne bi glasalo.

Mnogo toga može (i hoće) da se promeni od sada do novembra 2024. Ipak, ankete su preseci trenutnog raspoloženja javnog mnjenja i činjenice da je aktuelni predsednik iznenada izgubio prednost nad rivalom kojeg je pobedio za 4,5 procentnih poena 2020. — i koji se sada suočava sa četiri odvojena krivična suđenja — jedan je od nekoliko znakova upozorenja za Bajdena u novoj anketi Yahoo News/YouGov:

foto: EPA Jim Lo Scalzo

Ocena sposobnosti za predsednički posao

Nakon više od godinu dana odobrenja za posao na ili nešto više od 40 odsto, Bajdenov rejting je pao na 38 odsto onih koji odobravaju, te 56 odsto onih koji ne odobravaju da je on sposoban za predsednički posao.

To je značajan pad u odnosu na procente koji su dostigli vrhunac od 43% i 44% u aprilu i maju, i najgori rezultat za aktuelnog predsednika SAD od njegovog prethodnog najnižeg nivoa od 35% za i 56% protiv u avgustu 2022.

Ekonomija

Uprkos poboljšanju podataka — tržište rada sve bolje; BDP raste; ukupna inflacija opada; predviđena recesija se nije materijalizovala — samo 34% Amerikanaca odobrava kako Bajden upravlja ekonomijom.

Manje od četvrtine (23%) opisuje trenutno stanje američke ekonomije kao odlično ili dobro (24% u julu), dok ga 75% opisuje kao pošteno ili loše (u odnosu na 71% u julu). A samo 16% kaže da je ekonomija sve bolja (18% u julu), dok 56% kaže da je sve lošija (u odnosu na 54% u julu).

Fizička sprema

Veći broj Amerikanaca sada smatra Trampa "sposobnim da služi još jedan predsednički mandat" (39%) nego što to isto kaže za Bajdena (27%). Trampov broj fizičke spreme je porastao za 5 poena (sa 34%) od avgusta.

Starost

Kada je u pitanju kancelarijska sposobnost, više Amerikanaca vidi Bajdenove godine – on sada ima 80 godina, a na kraju drugog mandata – imaće 86 godina – kao problem (52% kaže da je to veliki problem, a 77% mali ili veliki problem), nego što vide Trampove krivične prijave kao problem (47% veliki problem, 64% mali ili veliki problem).

Korupcija

Konačno, nakon podizanja optužnice protiv Bajdenovog sina Hantera zbog optužbe za oružje – i odluke republikanaca u Predstavničkom domu da pokrenu istragu o opozivu predsednika – čini se da se jaz između Trampa i Bajdena po pitanju korupcije smanjuje.

Skoro polovina Amerikanaca (47%) sada misli da su Bajden i njegova porodica korumpirani, u odnosu na 45% u avgustu i 42% u oktobru 2022.

Na pitanje iz prošlog meseca koja je porodica bila korumpiranija, 46% je reklo da su Trampovi, a 36% je odgovorilo da su Bajdenovi. Te brojke su sada bliže: 41% i 38%..

foto: Stefani Reynolds / Pool via CNP / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Zašto su se brojevi promenili

Iskreno govoreći, Bajden se i dalje dobro snalazi sa svojom strankom. Njegov trenutni rejting od 79% odobravanja među demokratama je na donjem kraju raspona od 79% do 81% registrovanog u nedavnim istraživanjima, iako nešto bolji od njegovog raspona među demokratama (75% do 79%) tokom prvog kvartala 2023. godine. 53% potencijalnih demokratskih primarnih birača — to jest, registrovanih birača koji se izjašnjavaju kao demokrate ili nezavisni demokratski orijentisani — preferira predsednika u odnosu na "nekog drugog" (35%) kao kandidata. (Prošlog meseca, 50% je preferiralo Bajdena.) I skoro sve demokrate nastavljaju da podržavaju Bajdena (90%) u odnosu na Trampa (3%).

Umesto toga, najveći pomaci — i za Bajdena i za Trampa — došli su među republikancima. Ovde je Bajdenov rejting odobravanja opao poslednjih meseci, pao je sa 18% u aprilu na 16% u maju, 11% u junu, 8% u julu, 7% u avgustu i samo 4% u trenutnoj anketi. Istovremeno, Trampova podrška na opštim izborima 2024. među republikanskim glasačima (91%) je veća nego ikada, u odnosu na 84% prošlog meseca.

Takvi brojevi sugerišu da rastući osećaj Trampa kao neizbežnog kandidata republikanaca za 2024. može dovesti do toga da prethodno oprezni republikanci ostave po strani svoje brige i udruže se oko njega.

Zaista, Tramp nikada nije izgledao jači među potencijalnim glasačima na primarnim izborima republikanaca. Čak 61% sada preferira Trampa u odnosu na "nekog drugog" (29%) za nominaciju, što je sedam poena više u odnosu na avgust (54%) i 11 poena u odnosu na njegov prethodni prosek iz 2023. (50%). Kada se suoči sa devet drugih proglašenih republikanskih kandidata, Tramp sada dobija 59% glasova na primarnim izborima, što je povećanje od 13 poena u odnosu na njegov prosek iz 2023. (46%).

U duelu sa guvernerom Floride Ronom Desantisom (22%), Tramp stoji još bolje, sa punih 65% glasova. U međuvremenu, Desantis dobija samo 13% u odnosu na puno primarno polje Republikanske stranke - 46 poena iza Trampa. Preduzetnik Vivek Ramasvami i bivša ambasadorka SAD pri Ujedinjenim nacijama Niki Hejli dobijaju po samo 5%.

Jedan od načina na koji bi Tramp mogao da posrne

Kada je reč o širem biračkom telu, Tramp jedva da je izašao iz šume. Većina Amerikanaca veruje da bi bivši predsednik trebalo da bude proglašen krivim barem po nekim krivičnim optužbama (54%); još više kaže da mu ne bi trebalo dozvoliti da odsluži još jednu predsednički mandat ako bude osuđen za teško krivično delo (58%).

Ipak, dok nezavisni, koji imaju tendenciju da promene izbore na ovaj ili onaj način, imaju tendenciju da se slažu sa ovim stavovima — 49% kaže prvo, a 54% kaže drugo — oni takođe preferiraju Trampa (45%) u odnosu na Bajdena (36%) na hipotetičkom listiću iz 2024.

To je devet poena prednosti za Trampa među nezavisnim glasačima. Prošlog meseca Tramp je kod njih bio bolji od Bajdena za pet poena (42% prema 37%).

Kurir.rs/Telegraf