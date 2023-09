"RUSI SU IMALI MEĐUNARODNU OBAVEZU, SADA GRAĐANI PROTESTUJU ISPRED AMBASADE" Obradović: Traže ostavku, PUTIN STVARA NOVI PROJEKAT

Već više od trideset godina, u regionu Nagorno-Karabah održava se scenario zamrznutog konflikta.

Tokom poslednjeg sukoba 2020. godine, Azerbejdžan i Jermenija su pretrpeli gubitke od 7.000 života s obe strane.

Nakon sukoba, ruske mirovne trupe su intervenisale, ali zamrznuti konflikt nije rešen i umesto toga prerastao je u višemesečnu blokadu Lačinskog koridora, što je dovelo do humanitarne krize u kojoj su ljudi ostavljeni bez osnovnih potrepština.

Gost "Usijanja" koji je prvo spomenuo umešanost Rusije, odnosno Putina u sveobuhvatnu situaciju u Nagorno-Karabahu je Darko Obradović, iz Centra za stratešku analizu.

- Putin je kazao 'naše će trupe štititi mirne civile' istakao je mirne, to znači da je Rusija imala međunarodnu obavezu da spreči bilo kakvo neprijateljstvo, između obe strane. Rusija je tu podbacila i to je iz prostog razloga jer ona ima strategiju da pokuša Jermeniju ubaciti u uniju Rusije, Belorusije i Jermenije, to je novi projekat koji Putin stvara. Zvaničan Jereman je tokom leta odbacio takvu mogućnost. Nakon toga imate izjavu premijera Pašinjana koji je rekao da je strateška greška vezivati bezbednost za Rusiju. Devetog septembra dogodilo se hapšenje ruskog propagandiste koji je trovao javnost. To je izuzetno dobar potez jer u Srbiji nemamo takav ishod za ljude koji prete smrću na Telegrafu - započeo je Obradović, pa dodao:

- U Jermeniji se ruska propaganda smatra neprijateljskoj. Takođe imate, glasanje o ratifikaciji sporazume Međunarodnom krivičnom sudu, po kome Putin više nema sigurnu kuću u Jeremanu.

Potom je spomenuo tri vrste protesta na ulicama Jeremana:

- Prvi je da se napusti ODKB (prim. aut. Organizacija Ugovora o kolektivnoj bezbednosti) i da se ruska vojna baza iz Gjumrija izbaci iz Jermenije. To bi trebalo uraditi, ja sam još u februaru najavio da će Jermenija izaći iz ODKB. Drugi zahtev je da ambasada Rusije napusti Jermeniju, masovni su protesti ispred nje. Treći zahtev su, doduše nezavisni protest, ljudi koji traže da Pašinjan podnese ostavku i da dođe do imenovanja ruskog vazala koji bi trebalo da iskaže lojalnost zvaničnoj Moskvi kako bi ih Moskva zaista zaštitila.

