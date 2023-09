Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski u Vašingtonu pokušava da pridobije republikance od kojih zavisi dalja finansijska pomoć Sjedinjenih Američkih Država Kijevu. Naime, iako je predsednik Džo Bajden najavio dodatne 24 milijarde dolara za Ukrajinu, trećina republikanaca u donjem domu Kongresa to ne podržava.

foto: EPA/Justin Lane

Direktor organizacije Novi put Dimitrije Milić gostovao je u jutarnjem programu Kurir TV u razgovoru sa profesorom и акademikom doktorom Draganom Rabrenovićem o dešavanjima u Ukrajini i stavu Amerike kada je reč o pomoći Ukrajini da "održava" rat aktivnim.

foto: Kurir tv

U kojoj meri će podrška opstajati, ne zna se, Milić ističe da su i dalje najvažniji republikanci za pomoć u Ukrajini, istakavši da je najveći teret rata u Ukrajini na ležima Ameirike.

- Kada se radi o SAD-u kod njih ovo nije egzistencijalni rat, već je prevalst u globalnoj areni, dok je za Ukrajinu ovo egzistencijalno pitanje i iz tog razlog predsednik Ukrajine mora ubediti predstavnike američke vlasti da tu podršku nastavi - rekao je Milić.

02:52 ZAŠTO PRETIŠ NUKLEARKOM AKO TI OFANZIVA IDE TAKO DOBRO? Milić o optužbama da je Ukrajina lažna država: Zelenskog NE KONTROLIŠU!

Kako BBC i britanski "Ekonomist" navode da su ukrajinske oružane snage oslobodile svega 0,5 odsto ukrajinske teritorije, Milić sledećom izjavom potvrđuje ove izveštaje.

- Trend ide nizbrdo, istina je, ali nema većih ruskih dobitaka. Od marta 2022. godine Rusija je držala najveći procenat ukrajinske teritorije. Oslobađanje ukrajinske teritorije ide nekim tempom, iako je Rusija na boljim defanzivnim položajima... Ugao zapadnih država može biti takav da ne žele da podržavaju oslobađanje Ukrajine, jer ide presporo - rekao je Milić.

Podsetio je na retoriku predsednika Rusije da je "Ukrajina lažna država koju je stvorio Lenjin, u kojoj žive "mali Rusi", rekavši da "kada se sa takvom retorikom ulazi u rat mora se očekivati da će druga strana da se brani svim sredstvima".

- Ukrajina ima cilj da oslobodi sve, a Zapad ima svoje strateške ciljeve. Ако iм ide ofanziva zašto Medvedev preti nukleranim naoružanjem svako malo? Devalvirate tvrdnju da vam ide ofanziva. Preko petsto dana rata, Rusija kotnroliše manji deo teritorije od početka rata. Manje je izvesno što se tiče politike prema Ukrajini to jest - negiranje ukrajinskog nacionalnog identiteta i onog kako oni vide sebe, iako su oni izglasali svoju samostalnost na refernudumu. Ne sviđa mi se kada govore da je Zelenski pod kontrolom Zapada. On je legitimno izabran za razliku od Rusije. Ukrajina je imala izbore i Zelenski je pobedio. On je predstavnik svojih građana - istakao je Milić.

