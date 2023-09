POOŠTRENE KAZNE ZA ŽENE KOJE NE NOSE HIDŽAB U IRANU: Petričković o pravom razlogu: Od ovoga se NAJVIŠE PLAŠE i kazne su SUROVE

Parlament Irana pooštrio je kazne za žene koje odbijaju da kosu prekrivaju maramom -“hidžabom”. Strog islamski zakon odnosi se I na sve one koji takve žene podržavaju. Izmene zakona podrazumevaju i da se kazne od sada odnose i na vlasnike radnji.

Profesor doktor Milan Petričković, sa Fakulteta političkih nauka gostovao je u jutarnjem programu "Redakcija" u razgovoru o promenama u Iranu.

On smatra da je danas "aktuelno pitanje rodne ravnopravnosti kao civilizacijsko pitanje, ali i da datira u čitavoj istoriji civilizacije, u sferi svih dešavanja dolazi i do konflikta. Na jednoj strani su odličja zapadne kulture sa svojim trendovima globalizma i neokolinjalizmom, nametanjem vrednosnih sistema, a u Iranu pitanje opet - vrednosti":

- Skrivanje ženskog lica i oblina, erotičnosti i seksipilizma on u sebi ima i duboku vrednosnu konotaciju. Ovde je dinamika vrednosnog poimanja i nešto što su zapravo podvukli posebno će biti kažnjavane one pripadnice ženskog pola koje budu u dosluhu sa neprijateljskim vladama. To se misli na američke satelite. To je oblast etike i morala. Čitava filosofija oko hidžaba je svojevrsna - rekao je Petričković.

Pojmovi koji se postavljaju kao parametri u zavisnosti od kulture čine suštinu jednog identiteta, nastavlja Petričković:

- U pozadini svega i pojašnjavanju kazne su poošštrene radi zaštite društva, zajednice i osnaživanje porodičnog života. Šta je sve hidžab? U pitanju je da se na ta jnačin čuva kulturni autentični identite i porodica pod broj jedan! Sloboda je opasna kada pređe samu sebe i preraste u anarhiju, među pripadnicama lepšeg pola postoje one koje zagovaraju nošenje hidžaba! - istakao je Petričević.

