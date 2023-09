Vazdušne napade Rusije na hersonsku oblast na jugu Ukrajine u kojima su dve osobe poginule, a tri povređene komentarisali su u jutarnjem programu Kurir televizije prof. dr Vinko Pandurević, general u penziji i Slobodan Samardžija, novinar i nekadašnji dopisnik dnevnog lista "Politika" iz Moskve.

Osvrnuo se na optužbe na račun Rusije za izazivanje gladi koje je ocenio kao neosnovane.

foto: Kurir televizija

- Ne može Ukrajina da optužuje Rusiju za izazivanje gladi kada ima i Poljsku i Slovačku i ostale zemlje koje neće da uvoze njeno žito, odnosno neće da puste žito da ide preko njihovih teritorija. Prema tome to je očigledno politički potez i to treba tako posmatrati. To znači da ukoliko postoji volja ili želja nekoga na zapadu da istera takvu optužbu oni će to isterati šta god da se dešava - rekao je Samardžija i dodao:

- Činjenica je da onda kada se rat bude završio takva optužnica neće postojati, neće imati nikakvu težinu. Taj rat se neće završiti ako ostane optužnica. To se radi čisto da bi se podigao moral Ukrajinaca i da bi se na zapad uticalo da dodatno razvije nepoverenje prema Rusiji. Možete da dokažete šta hoćete. Ne trebaju vam materijalni dokazi. Ono koji su uz vas će da pristanu, oni koji neće neće.

02:51 OPTUŽIVANJE RUSIJE ZA IZAZIVANJE GLADI JE POLITIČKE PRIRODE! Samardžija: Međunarodno - pravne institucije gube na značaju

Konstatovao je da se svet menja i da zbog toga međunarodno pravne institucije gube svoju moć:

- Međunarodno javno pravo je na istom nivou kao i UN koje su praktično prestale da pstoje. To su stvarti koje se dešavaju u trenutku kad se svet menja. Vi ne možete da se oslonite ni na jednu međunarodno pravni instituciju.

Kurir.rs

