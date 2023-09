RUSIMA NAJVEĆU ŠTETU NANOSE OVE BRITANSKE RAKETE?! Dr Koprivica: Posle udara, nemaju vremena da napune sistem, a onda naleću ONE

Najnovija dešavanja na ukrajinskom ratištu komentarisao je u jutarnjem programu Kurir televizije Prof. dr Časlav Koprivica sa Fakulteta političkih nauka.

foto: Kurir Televizija

Koprivica je najpre izjvavio saučešće porodicama nastradalih na KiM.

- Pre nego što se pređem na temu želeo bih da izjavim saučešće porodicama poginulih Srba sa Kosova i Metohije u ime pokreta za odbranu Kosova i Metohije. Mi još ne znamo koliko ima poginulih, ali u svakom slučaju neka im je carstvo nebesko.

Konstatovao je da se osim na prvoj liniji rat u Ukrajini vodi po dubini i da se gađaju kako strateški tako i objekti od simboličkog značaja.

- Ono što je sigurno jeste da mimo rata na prvoj liniji fronta koji je surov i koji će po svoj prilici trajati prema rečima Šojgua do 2025 godine - pretpostavljam da su se mnogi na zapadu i u Ukrajini od toga naježili, a bogami i u Rusiji. - postoji rat po dubini gde se gađaju strateški objekti i objekti koji su simboli. Ovo nije prvi put da su Ukrajinci uspeli da pogode komandu crnomorske flote. Prvi put su to uradili još prošle godine i to pogodivši njeno zvanično sedište. To je svaki put udarac za Rusiju - rekao je Koprivica.

Istakao je da mnoge uspešne akcije Ukrajine ne bi bile izvodljive bez logističke podrške NATO pakta, a potom objasnio kako prema njegovim saznajima dolazi do uspešnih pogodaka ukrajinskih snaga koji nanose štetu Rusiji.

- Prvo ovo nije akcija samo Ukrajine i ovo ne bi bilo moguće bez ozbiljne logistike. Nisam vojni stručnjak, ali nastojao sam da se raspitam kod kompetentnih ljudi za vojna pitanja. Ukrajinci imaju sistem da u talasima gađaju Krim i da onda kada Rusi ispucaju svoj prvi vatreni udar onda nemaju vremena da ponovo napune sisteme. U tom trenutku dolaze te Storm Shadows, britanske rakete koje prave ovakvu štetu - kaže Koprivica i dodaje:

- Reč je o promišljenom načinu ratovnja. Pošto zemlje NATO nisu zvanično u ratu, njihove letilice izviđaju na neutralnoj teritoriji iznad Crnog mora i daju informacije Ukrajini u realnom vremenu. Bez toga ne bi bilo moguće da Ukrajinci ostvare neke od svojih najvećih uspeha.

Kurir.rs

