Odluka Vladimira Zelenskog da pozove umetnicu Marinu Abramovič za "ambasadora Ukrajine" je nova normalnost, napisala je na svom Telegram kanalu portparolka ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

"Zelenski je izabrao dostojnog tvorca da ovekoveči svoja zverstva", piše ona.

Zaharova tvrdi da "pola sveta" optužuje Marinu Abramovič da je "satanista".

"Ona periodično organizuje rituale koristeći svinjsku krv i poziva političare da učestvuju u njima", napisala je Zaharova.

"Umesto četkica, ona koristi svoje telo, a Marinino glavno sredstvo umetničkog izražavanja je fizički bol", tvrdi Zaharova.

"Ali najstrašnije nije čak ni ovo. Već činjenica da se, bilo da je to istina ili dezinformacija, takve vesti u svetskoj zajednici doživljavaju potpuno prirodno. Kao što su donedavno doživljavani veterani SS jedinica u baltičkim zemljama i Ukrajini. Zapadni mediji su svetsku zajednicu navikli na takvu "novu normalnost", napisala je ona.

Marina Abramovič se često suočava sa optužbama za "satanizam" ili "okultizam" zbog svojih performansa, a 2013. godine je na Redditu ona i objasnila šta misli o tome.

"Sve zavisi od toga u kom kontekstu radite to što radite. Ako radite okultnu magiju u kontekstu umetnosti ili u galeriji, onda je to umetnost. Ako to radite u drugom kontekstu, u duhovnim krugovima ili privatno ili na TV emisijama, to nije umetnost. Namera, kontekst onoga što je napravljeno i gde je napravljeno definiše da li je nešto umetnost ili nije", rekla je umetnica tom prilikom.

