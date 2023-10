"OVO ĆE PRIVUĆI PAŽNJU RUSKIH TRUPA!" Ranković o dolasku instruktora u Ukrajinu i mogućnosti da se pretnje NUKLEARKOM OSTVARE

Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Žozep Borelj je tokom posete Kijevu obećao stalnu podršku EU Ukrajini. Prethodno je britanski ministar odbrane Grant Šaps najavio mogućnost da britanski instruktori učestvuju u obukama vojske u Ukrajinia, što je Moskva odmah dočekala na nož, poručujući da će instruktori biti legitimne mete. Iz NATO- a stiže upozorenje da se u Evropi povećava opasnost od upotrebe nuklearnog oružja.

Profesor dr Duško Lopandić, diplomata i profesor evropskog prava i Petar Ranković, politikolog, gostovali su u jutarnjem programu Kurir televizije u razgovoru sa voditeljkom Oljom Lazarević o ratu u Ukrajini i njegovom uticaju na međunarodne odnose.

Direktorka Uprave za nuklearnu politiku u NATO-u Džesika Koks izjavila je da je ogromna opasnost od toga da će nuklearno oružje biti upotrebljeno u Evropi. Dodala je da bi ruski predsednik Vladimir Putin upotrebio nuklearno oružje, ukoliko stvari budu pošle loše po Moskvu, kako bi promenio ishod rata.

Ranković je podsetio da je Kina objavila moriovni plan pozvavši na suzdržanje obe strane i rekao da je nesumnjivo da nuklearno naoružanje nije tema, ali da retorika zamenika predsednika Saveta za bezbednost Dmitrija Medvedeva je najbaže rečeno zanimljiva:

- Putin nije toliko zastupljen u medijima, tako da glavne poltičke poruke upućuju predstavnici vlasti. Njegov zadatak je taj da bude nosilac političkih poruka, pa i ova da je nuklearno oružje moguće upotrebiti. Što se tiče ove situacije da je Velika Britanija poslala instruktore, to nije čudno jer oni svakako pružaju podršku od početka rata iako su sada prvi put obuke baš u samoj Urkajini. Ipak, ne vidim da ovo može promeniti situaciju - rekao je Ranković.

Nikada nijednoj državi nije pomognuto kao Ukrajini, nastavio je Ranković.

- Kada je reč o organizaciji i kreiranju fabrike u Ukrajini nisam siguran da je to realno. Ovo bi samo privuklo pažnju ruskih trupa tako da nisam siguran da je to realno. Ukrajina ne može postati ni članica NATO ni članica EU bez razgraničavanja njenih teritorija. Dokle god se njene trupe nalaze na Krimu ona neće biti sposoban da uđe u bilo koji mehanizam iako oni to žele, naročito kada pogledamo skepticizam EU kada je reč o Balkanu - rekao je Ranković.

