TEŠKA VREMENA ZA KIJEV: Ukrajina se bori sa zamorom Zapada od rata

Odnosi su im možda bliski, rukovanja čvrsta, ali je predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski morao da “zasuče rukave” tokom svog puta u Sjedinjene Države i Kanadu, piše BBC.

Ovo poslednje je bilo lakše. Premijer Kanade Džastin Trudo obećao je podršku Ukrajini “dokle god bude potrebno”, a u tom nastojanju on ima međustranačku podršku. Američki džepovi su dublji, ali je njena politika daleko komplikovanija.

Zelenski je obezbedio još 325 miliona dolara vojne pomoći od Bele kuće, ali to nije bilo pozamašne 24 milijarde kako se nadao. Taj predlog je zaglavio u Kongresu zbog neslaganja oko budžeta, a problemima tu nije kraj, navodi dopisnik BBC-a iz Kijeva Džejms Voterhaus.

Sem sa američkim kolegom Džoom Bajdenom, Zelenski je imao sastanke i sa republikanskim političarima koji se muče da obuzdaju rastući skepticizam u svojoj stranci.

"Znamo šta naši saveznici imaju i gde to čuvaju"

- Štitimo liberalni svet, to bi trebalo da rezonuje kod republikanaca – rekao je BBC-u neimenovani vladin savetnik u Kijevu.

foto: EPA / STR

- Bilo je teže kad je rat počeo jer je bio haos. Sada možemo da budemo konkretniji sa našim zahtevima, jer znamo šta naši saveznici imaju i gde to čuvaju. Naš predsednik mogao bi da bude ministar odbrane u nizu zemalja! – dodao je on.

Nažalost po Kijev, on to nije, a politički izazovi se gomilaju.

Zašto bi Ukrajina stalno dobijala blanko ček? Kako izgleda pobeda? – ovo su pitanja na koja ukrajinski lider pokušava da odgovori na međunarodnoj sceni i razlog zašto se čini da on sada više pregovara nego vodi kampanju – samo da bi zadržao pomoć Zapada, navodi Voterhaus.

Svađa sa Poljskom

A sve to u nedelji kad se Kijev posvađao oko ukrajinskog žita sa jednim od najlojalnijih saveznika, Poljskom. Poljska zabrana ukrajinskog izvoza dovela je do toga da je Zelenski indirektno optužio Varšavu da “pomaže Rusiji”. To nije prošlo najbolje u Poljskoj, gde je predsednik Andžej Duda opisao Ukrajinu kao “davljenika koji može da vas povuče dole sa sobom”.

Situacija je od tada eskalirala.

Premijer Poljske Mateuš Moravjecki rekao je da želi da poruči Zelenskom da nikada više ne vređa Poljake kao što je to učinio nedavno tokom svog govora u Ujedinjenim nacijama.

Čak i za iskusnog ratnog lidera ovo su teška diplomatska vremena, ceni Voterhaus.

