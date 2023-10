DŽIPOM ULETEO U POLICIJSKU STANICU, PA POČEO DA PEVA! Sumanuti snimak divljanja - policajci odmah reagovali, smeši mu se ROBIJA

Muškarac iz Nju Džersija u SAD je u zatvoru i suočava se sa ozbiljnim optužbama nakon što je uleteo automobilom u dve zgrade u razmaku od nekoliko minuta. Srećom, policajci nisu morali dugo da ga jure jer je druga zgrada u koju se probio kolima bila policijska uprava grada Independens.

Muškarac, 34-godišnji Džon G. Hargrivs, priveden je nakon što se vozio kroz predvorje policijske stanice u terencu. Na sreću, ni u jednoj nezgodi nije bilo povređenih.

"Vozilo je zaplenjeno", rekao je tužilac okruga Voren Džejms Fajfer u izjavi za Ej-Bi-Si njuz.

Optuženi je izašao iz vozila i izgledalo je kao da slavi, a kada su ga policajci uhvatili na licu mesta, pevao je pesmu "Dobrodošli u džunglu" ("Welcome to the jungle") koja je treštala iz njegovog automobila.

Na snimku koji je objavila policija, čuvari reda u stanici su reagovali izuzetno hladno, uprkos neobičnoj situaciji.

Ono što nesreću čini još čudnijom je to što vozaču to nije bio prvi incident u noći. Fajfer tvrdi da je nekoliko minuta pre nego što je udario u stanicu, Hargrivs prošao kroz garažu obližnje kuće u naselju Liberti taunšip.

"Istragom je utvrđeno da je okrivljeni oko 18.00 časova (20. septembra) svojim zlatnim terencem "tojota" namerno udario u garažu privatne kuće u pokušaju da uplaši ili uznemiri vlasnika kuće, kojeg je okrivljeni poznavao", rekao je Fajfer.

Ni u tom incidentu niko nije povređen, ali Hargrivs se i dalje suočava sa prilično teškim optužbama. Oni obuhvataju provalu, uznemiravanje, teški napad, napad na imovinu, posedovanje oružja u protivpravne svrhe i terorizam u prvom stepenu.

(Kurir.rs/Jutarnji list)