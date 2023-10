MOGUĆE OSIPANJE STANOVNIŠTVA IZRAELA Hamas je zadao ozbiljan udarac, ali nema kapacitet da odbrani osvojenu teritoriju!

Prof. dr Časlav Koprivica sa Fakulteta političkih nauka povodom poslednjih dešavanja na Bliskom istoku kaže u razgovoru za Kurir, da je palestinski Hamas zadao ozbiljan udarac Izraelu.

- Moram da se ogradim jer za sada nemamo potpune podatke ali ono što je moj utisak na osnovu snimaka jeste da Hamas, tj. njegovi bojovnici nisu prava vojska, nemaju opremu kojom mogu da se supotstave ozbiljnoj armiji kakva je izraelska. Oni su uspeli da prodru u neka naselja i do 30 kilometara od granice Pojasa Gaze. Ali čini mi se da je njihova ideja bila da zadaju udarac i u moralnom smislu potresu Izraelce. Oni nemaju kapacitete da tu teritoriju odbrane.

Naš sagovornik kaže da u mentalitetu Palestinaca rat još nije okončan iz 1948. nakon kojeg je osnovana država Izrael...

- Kada se Izrael bude presabrao, a čak i to neočekivano dugo traje, jer još nema vesti o početku izraelske kontraofanzive, ali kada se to bude desilo što je neminovno, Hamas neće imati tehnički čime da se suprotstavi. Ideja ovog napada, po meni, bila je da se izraze višedecenijska frustracija i bes Palestinaca koji žive na jako malom prostoru gde se svesno gaji mentalitet opsednute tvrđave. Za njih taj rat iz 1948. kada je Izrael formiran u njihovom mentalitetu nikad nije okončan. Oni na tragu takve percepcije mogu da regrutuju stotine i hiljade mladih ljudi da učestvuju u ovakvim napadima, kao i nečemu što nedvosmisleno spada u zločin nad civilnim stanovništvom. Videli smo da su civile likvidirali i po kibucima i putevima na licu mesta. Sa stanovišta Arapa sva ta naselja koja su izgrađena na teritoriji gde su oni nekad živeli, pre svega mislim na kibuce, oni te ljude smatraju uljezima i oni su po njima legitimna vojna meta.

Časlav Koprivica foto: Kurir Televizija

Da li se Hamas preračunao? U apelu od subote pozvali su na ustanak sunarodnika na Zapadnoj obali kao i libanski Hezbolah da krene u napad sa severa. To je za sada izostalo...

- Glavni utisak mi je da čak i da su se podigli Zapadna Obala, gde živi dosta više stanovništva nego u Pojasu Gaze, pa i Hezbolah, tu ne bi bilo izgleda da se ostvari vojna pobeda nad izraelskom armijom koja je ozbiljna organizacija. Sigurno je da će i kod Izraelaca postojati želja za osvetom i i da će verovatno biti prekoračenja legitimne upotrebe sile.

Profesor Koprivica ističe da su poslednja dešavanja pokazala koliko je Izrael ranjiv što može imati ozbiljne posledice:

- Značaj ovog udarca u moralnom smislu ima i činjenica da je Izrael decenijama privlačio Jevreje iz celog sveta da dolaze da žive u Izrael računajući na to da što ih bude više biće jači i tako dalje. Od subote se pokazalo da izraelska armija i obaveštajna služba nisu u mogućnosti da zaštite stanovništvo što može da dovede do ozbiljnog osipanja broja stanovnika Izraela. Pokazalo se da je Izrael ranjiv, jer je u prošlosti jako lako izlazio na kraj sa terorističkim napadima i raketiranjima koje su vršili Palestinci. To bi moglo da dovede do oticanja jevrejskog stanovništva i to bi bio ozbiljan udarac ideji Izraela. Sada imam utisak da oni nikome više neće moći verodostojno da tvrde da mogu da zaštite bezbednost stanovnika i to će neminovno dovesti do gubitka poverenja u sposovnost države Izrael kada je reč o bezbednosnim snagama. To se može smatrati dalekosežnijim porazom od toga da ova dva dana vojska i obaveštajne službe nisu bile dorasle zadatku. Nisu znali šta se sprema. Ovaj napad nije moglo da obavi ni deset, 50 ili sto ljudi. Ovo je bila opsežna logistička operacija kada je reč o Hamasu.

Pojavile su se spekulacije da je Hamas izabrao trenutak za napad zbog najave da bi Saudijska Arabija mogla da prizna Izrael u zamenu za civilnu nuklearnu tehnologiju iz SAD, kako bi se suprotstavila nuklearnim ambicijama Irana.

- Teško mi je zamislivo da jedna tako ambiciozna država u arapskom i islamskom svetu kao što je Kraljevina Saudijska Arabija koja ima puno resursa, novca i realne moći, da bi mogla sebi da napravi tako nešto da prizna Izrael. Moguće je da je u igri bio vezani aražman, ali čisto sumnjam. Udarac koji bi Saudijci tim potezom zadali sebi u arapskom svetu imao bi veću štetu od koristi. Ne sumnjam da bi dvor u Rijadu imao ambicije da poseduje nuklearnu tehnologiju ali ne verujem po cenu proznanja Izraela. To je nagađanje. Video sam i neke potpuno neverovatne stvari da se spominje da iza ovoga tobože stoji i Rusija za šta nema dokaza niti logike.

(Kurir.rs/Aleksandar Petrović)