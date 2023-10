Svoja gledišta o ratnim sukobima na bliskom istoku u emisiji Usijanje izneli su gosti Usijanja Biljana Šahirmanjan Obradović iz Centar za stratešku analizu, Ljuban Karan bivši oficor KOS-a i Đorđe Todorov iz Centra za društvenu stabilnost.

Šahrimanjan Obradović je konstatovala da se Izrael nalazi u neprijateljskom okruženju:

02:17 ISKLJUČENJE STRUJE I VODE U GAZI POVEZANO SA TAOCIMA? Šahrimanjan Obradović: Pritiskaju Hamas, ali i stanovništvo zbog informacija

- Izrael živi u neprijateljskom okruženju. Tu su Iran, Liban, Palestina i Egipat. Što se tiče normalizacije odnosa Saudijske Arabije sa Izraelom o kome se nagađalo to sada stagnira, mada postoje mišljenja da će se to ipak ispuniti u nekom trenutku. Izrael mora da pokaže celom svetu da niko ne sme da se drzne da napadne tu zemlju. To će podrazumevati i upade na teritoriju Gaze - rekla je Šahrimanjan i dodala:

- U toku je velika diplomatska ofanziva SAD da se muslimanske zemlje ne mešaju u sukob ukoliko do takvih operacija Izraela dođe. Ukidanje vode i struje prvenstveno je zbog logistike Hamasa i zbog pritiska na Hamas da pusti neke određene taoce, kao i na stanovništvo koje bi moglo da informacije Izraelu gde se taoci nalaze.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud

Bonus video:

00:50 MI SMO TRANZITNA LUKA, OSTALE KOMPANIJE NE LETE U IZRAEL Pilot Er Srbije: Ovo im je glavni razlog odlaska na zaraćenu teritoriju