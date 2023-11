SUKOB U IZRAELU DONEĆE NAM HAOS! Gosti Kurira otkrivaju: Ovo je NOVO ŽARIŠTE u Evropi - okreće se oštrica Amerike i Izraela

Juče je konačno otvoren granični prelaz Rafa između Egipta i Gaze, kako bi teško povređeni pacijenti bili prebačeni u Egipat na lečenje. Time bi se omogućio prelaz za ukupno 88 ranjenih Palestinaca, kao i propuštanje oko 500 dvojnih državljana dnevno.

foto: Kurir tv

Gosti Vinko Pandurević general u penziji i Nikola Perišić iz Centra za društvena istraživanja razgovarali su o ratom zahvaćenom Bliskom Istoku i mogućim geopolitičkim ishodima koji će ovaj sudar dve vere imati na svet.

foto: kurir tv

Pandurević, osvrnuvši se na izveštaj reportera Nikole Vujovića iz Izraela, naglasio je da su to informacije vezane za sedmi oktobar, a naveo kako stvari sada stoje u Izraelu:

- Dejstvo Hamasa je zločinačko, ali se desilo kao neka zločinačka trenutna nepogoda, ali oni godinama žive u teroru i odgovornost oružanih snaga Izraela. Sada, ako bismo podelili ekran na dva dela imali bismo kompletnu sliku. Ni u jednom trenutku se ne svrstavama na jednu stranu. Huti ili Husi su pobunjeničko pleme u Jemenu, a to su nekada bile dve države, a od 1994. godine je došlo do nestabilnosti. On je vrlo siromašna zemlja. Godine 2015. je svrgnuti predsednik pokušao da vrati vlast. Oni su pobunjenici protiv zapadnih vrednosti, podržani su od strane Hezbolaha i Irana i imaju isti cilj kao i Hamas. Njihove rakete su obarane od PVO Izraela, ali ne mogu da ugroze Izrael... - rekao je Pandurević i dodao:

- Oštrica Amerike i Izraela može da se okrene ka Iranu.

foto: kurir tv

Perišić smatra da će Izrael ići na potpuno uništenje Hamasa.

- Takođe je činjenica da Hamas i Palestinska zajednica decenijama sanjaju da imaju svoju državu i to je njihov cilj. Pokazatelj čitavog sukoba i kopnene invazije, govori o sukobu koji će trajati veoma dugo. To nikako nije dobro u ovom trenutku. U narednom periodu se može očekivati da još veći broj ljudi napusti ovaj prostor, a kao što znamo 2005. godine je data jedna vrsta autonomije za Palestiinsku zajednicu... Izbeglice neće ostati u Egiptu, nego će hrliti ka Evropi, tako da će to doneti nove probleme. Ako veliki talas izbeglica bude išao ka Evropi, to će izazavati sukob u EU, koja više nije koherentna zajednica kao što nam je ličila... Moguće je da će ponovo jačati desničarske opcije koje će građanima govoriti ono što žele da čuju i to će probdubiti političku krizu na tlu Evrope - rekao je Perišić.

07:13 IĆI ĆE NA POTPUNO UNIŠTENJE HAMASA Perišić: Sukob u Izraelu ima ODJEK U SVETU jači nego IKAD i izazvaće ŽARIŠTE i u Evropi

"Ovaj sukob ima takve refleksije na svet, jači nego što je to rusko-ukrajinski sukob imao", nadovezuje se Pandurević.

- Već su neki američki specijalci uključeni. Novi Hamas se stvara, Izrael je toga svestan i vojno nadmoćniji - poraziće Hamas. Amerika će i dalje tu stajati i pretiti svim zemljama koje se mogu uključiti. UN je toliko impotentan i nemoćan. Ljudi koji sede tamo imaju drugu sliku svih tih stradanja. Pogledajte vi koliko je tu žrtava, da još uvek nemate jasnu sliku. Teško je naći racionalno pojašnjenje - rekao je Pandurević.

Perišić se složio i rekao da je ceolokupna situacija u svetu, nakon rata u Izraelu, takva, zbog nemogućnosti svetskih lidera da se slože, što se dalo videti iz sukoba u Ukrajini.

- Neophodno je da se uspostavi platforma koja će biti osnov za razgovor. UN gubi autoritet i to je počelo bombardovanjem Jugoslavije. Najgore u ovom trenutku je to što se gube pravila, a nema međunarodnog autoriteta. UN su i stvorene da se nikad ne ponovi krvav sukob kao što je Drugi Svetski rat, a preteča UN-a je bilo Društvo Naroda, koje nije moglo da uspostavi autoritet i sve se ponovo završilo u Svetskom ratu. Ne prognoziram to, najznačajnija je ekonomija i svesni smo posledica... Međutim ova žarišta će se otvarati u kritičnom periodu... VIdeli smo da je i u Africi nestabilna situacija... - zaključio je Perišić.

