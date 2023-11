PUTIN NAJAVIO PLAN SA KINOM: Vojni odnosi dve države prelaze na viši nivo

Ruski predsednik Vladimir Putin pohvalio je danas važnu visokotehnološku vojnu saradnju Rusije i Kine na sastanku s glavnim kineskom generalom, bliskim saveznikom predsednika Si Đinpinga. Kina i Rusija su u februaru 2022. proglasile partnerstvo "bez ograničenja" kada je Putin posetio Peking.

Putin je rekao da se vojna saradnja između Moskve i Pekinga povećava i da se fokusira na oblasti visoke tehnologije koje će obezbediti stratešku bezbednost.

"Naravno da je sve značajnija i naša saradnja, naši kontakti u vojsci i vojno-tehničkoj oblasti, a što se tiče vojno-tehničke saradnje, tu je, naravno, naš rad u oblasti visoke tehnologije na prvom mestu", rekao je ruski lider.

"Mislim na svemir, uključujući i pridruživanje u visokoj Zemljinoj orbiti, mislim i o modernom i perspektivnom oružju koje će nesumnjivo obezbediti stratešku bezbednost Rusije i Narodne Republike Kine", dodao je on.

Putin je optužio SAD da podižu tenzije u Aziji pokušavajući da formiraju vojne saveze, pozivajući se na bezbednosni savez SAD, Australije i Velike Britanije, takozvani "AUKUS".

"Sve to vidimo i zajedno sa našim prijateljima, uključujući, pre svega, one iz Kine, reagujemo na to mirno, oprezno i jačamo naše odbrambene sposobnosti, uključujući i zajedničke pomorske i vazdušne vežbe", rekao je Putin.

Kurir.rs/Mondo