MEĐU PALESTINCE SE INFILTRIRALE TZV. VIŠNJE! Izgledaju i pričaju kao oni, a u stvari...SAD uradile nešto što nisu NIKAD U ISTORIJI

Danas u 10 sati počinje privremeno primirje između Izraela i Hamasa koje će trajati četiri dana. Zaraćene strane postigle su sporazum o oslabađanju 50 talaca iz Gaze za 150 palestinskih zatvorenika, u oba slučaja žena i dece. Prvi pušteni taoci će biti strani državljani, dok će iz izraelskih zatvora prvi biti pušteni deca i žene.

foto: AP Victor R Caivano

Pauza u borbama bi mogla da potraje i duže od četiri dana, jer je Izrael izjavio da će za svakih deset dodatnih talaca koje Hamas oslobodi, pauza biti produžavana za po još jedan dan.

Portparol izraelskih snaga kaže da je u pitanju samo "operativna pauza", dok premijer Benjamin Netanjahu poručuje da privremeni prekid vatre neće značiti kraj borbi protiv Hamasa.

Povodom sklapanja primrija u jutarnjem programu Kurir televizije gostovali su Stanko Vasiljević, general i Andrija Jorgić, Generalni direktor novinsko-izdavačkog preduzeća Kompanija Borba i direktor časopisa Borba.

foto: Kurir televizija

- Ovi je korak u pravom smeru, svetlo u mraku, pobeda diplomatije gde će se obezbediti razmena talaca, a možda će se stvoriti uslovi za jedan novi sporazum kako bi se stvorio trajni mir. Kad vidimo slike sa tog područja nikome nije dobro. Broj žrtava je prešao 17.000, imamo 5.000 dece koja su ubijena. Svakih deset minuta pogine jedno dete, to je stršano - rekao je Vasiljević i dodao:

- Ne mogu da shvatim Inertnost međunarodne zajednice koje je dovela do ovog sukoba. Ja sam se nadao da će trajati par dana i da će biti stavljena tačka na to. Kad vi ne možete da obezbeditie ni humanitarnu pomoć, lekove, hranu, gorivo za agregate - ja to ne mogu da razumem.

Jorgić je izrazio nadu da će primirje trajati duže od predviđenog roka o 4 dana, a okolnost koja ide u prilog tome jesu predstojeći izbori u SAD.

foto: Kurir televizija

- Ni sam Hamas ne zna gde se sve nalaze taoci. Prčamo od 230, 240, a menjamo samo 50. Nadam se da su ovo samo prva četiri dana mira. Prvo što treba da se desi jeste da se prekinu frontalni sukobi - konstatovao je Jorgić i dodao:

- Vidimo da ljudi nemaju ni vodu, da piju morsku vodu. Onda deo stanovništva koji je živeo na jednom delu pojasa Gaze, pa se preselio na drugi kraj. Sada imate dva miliona ljudi na još manjem prostoru. Tamo da neko baci kamen ne bi mogao da promaši čoveka. Mislim da je ovo pritisak saveznika Izraela, a posebno Amerika. SAD nisu ni jedan rat vodile na godinu dana pred izbore u istoriji! Upravo je to dolaz da će ovo stati, a i da će rusko-ukrajinski rat dobiti neke obrise i da napokon sednu da pričaju, pa makar pričali i 100 godina.

01:54 MEĐU PALESTINCE SE INFILTRIRALE TZV. VIŠNJE! Izgledaju i pričaju kao oni, a u stvari...SAD uradile nešto što nisu NIKAD U ISTORIJI

Izrazio je sumnju da će se Palestinci ikada vratiti na svoja ognjišta u većem kapacitetu:

- Izraelci im to neće dozvoliti. Zašto su uopšte ušli u Gazu, zašto su rušili grad? Sigurno ne da bi ga ponovo prepustili. Imamo čak i onu specijalnu izraelsku jedinicu koje se zove višnje ili trešnje čiji su se pripadnici infiltrirali među Palestince. Pričaju istim jezikom, oblače se kao oni, potpuno liče na njih, a rade ta dejstva unutar Palestine.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud

Bonus video:

02:20 IZRAEL MORA DA UBRZA OPERACIJU INAČE SE UKLJUČUJE SPONZOR?! Huti odlično opremljeni, jasno je KO stoji iza njihovog napada!