LEDENA OLUJA ĆE SE SRUČITI NA BALKAN: Naglo zahlađenje donosi MINUS i mećavu, evo gde će pasti i do 50 santimetara snega FOTO

Ovog vikenda, značajna "epidemija" hladnoće na Arktiku kreće ka istočnoj, centralnoj i jugoistočnoj Evropi. Najjača hladnoća ove sezone zahvatiće jug, stvarajući snažnu zimsku oluju širom Balkanskog poluostrva i formirajući ogromne količine snega od Rumunije do Ukrajine. Vremenske prognoze predviđaju da će se znatno hladniji period produžiti do kraja novembra.

Nakon neuobičajeno toplog vremena tokom poslednjih nedelja, u narednom periodu doći će do značajne promene vremenskog obrasca, piše „Severe weather„. Predviđa se da će taj obrazac dovesti do velike hladnoće na Arktiku ka istočnoj i centralnoj Evropi do subote i nedelje, šireći se, početkom sledeće nedelje dalje na jug preko Balkanskog poluostrva.

Snažna zimska oluja zahvatiće Grčku posle čega će ojačati i formirati se u veliku mećavu u Bugarskoj, Rumuniji, Moldaviji i Ukrajini. Meteorolozi prognoziraju da će se takvo vreme biti u subotu i nedelju. Predviđa se da će deo snega zahvatiti oblasti od Sofije preko Bukurešta do Odese i Kijeva u Ukrajini. Sa oko 50 centimetara intenzivnih snežnih padavina u kombinaciji sa jakim vetrovima.

Arktički hladni front jača na Balkanu Dok će temperature na zapadu ostati blizu normalne, arktički hladni front ojačaće do nedelje i ponedeljka širom istočne Evrope, posebno na Balkanskom poluostrvu. Zbog tog arktičkog fronta, u subotu će se iznad Grčke i Jonskog mora formirati zimska oluja. Dakle, hladnoća tokom vikenda doneće znatno niže temperature od nedavno zabeleženih, čak znatno ispod normale za kraj novembra.

foto: printscreen

Na Balkan stiže i zimska oluja

Zimska oluja počeće u subotu da jača nad zemljama južnog Balkana, uključujući Albaniju, Severnu Makedoniju, Grčku i Bugarsku, sa jakim kišama i snegom. Ona će doneti i znatno hladniju vazdušnu masu bliže površini Balkana. Sneg će postati jak u subotu kasno u noć uz najintenzivnije snežne padavine za Bugarsku. Takvo vreme postepeno će se širiti na severoistok preko zapadnog Crnog mora i postaće intenzivnje do nedelje ujutru.

Predviđa se da će centralni pritisak dostići najniže 960s, padajući za više od 20 mbar za manje od 24 sata između Grčke i Moldavije odnosno južne Ukrajine. Ovo će uvesti uslove intenzivne mećave za jugoistočnu Rumuniju, veći deo Moldavije i južnu Ukrajinu. Ova zimska oluja predviđa veliku količinu debelog snega. Proteže se od južne Bosne do Severne Makedonije, Bugarske, južne Rumunije i Moldavije do istočne polovine Ukrajine.

foto: printscreen/severe-weather.eu

Prognoziraju se najveće snežne akumulacije gde će najintenzivnije snežne padavine biti na severnoj strani jačajućeg jezgra zimske oluje. Pretpostavlja se da napadati verovatno oko 30-50 centimetra snega. Nova zimska oluja verovatno će se razviti iznad Beneluksa i putovaće će ka alpskom regionu od ponedeljka uveče na utorak. Prema tim informacijama, razvijaće se više snega koji će prekriti delove zapadne i centralne Evrope i Balkansko poluostrvo.

Sa širenjem hladnoće ka zapadnoj Evropi, vrlo je verovatno da će uslediti sneg. Izgledi su da će se sneg u ponedeljak uveče razviti iznad istočne Francuske, Beneluksa i Nemačke, a zatim u utorak dalje u pravcu istok-jugoistok preko Alpa prema Balkanu. Prema prognozama, jutra od srede i četvrtka biće prilično hladna. Moguće su i temperature ispod -10 stepeni Celzijusa.

Kurir.rs/Nova