"KAKO SU PALESTINSKE ŽENE I DECA ZAVRŠILE U ZATVORIMA?" Analitičari: Nisu mogli da sačekaju ni kraj primirja, ZAPUCALO SE

Petog dana privremenog primirja u Pojasu Gaze došlo je do razmene vatre između izraelske vojske i pripadnika Hamasa. Dok Izraelci tvrdi da je Hamas prvi prekršio primirje, palestinska grupa saopštila je da su njeni pripadnici odgovorili na napad.

U međuvremenu Izrael je oslobodio još 33 palestinska zatvorenika, među kojima su tri žene i 30-oro dece. Ukupno 11 izraelskih majki i dece oslobođeno je u ponedeljak uveče iz Hamasovog zatočeništva.

foto: AP/Mohammed Hajjar

Šef evropske diplomatije Žozep Borelj smatra da bi uspostavljanje palestinske države bila najbolja garancija za bezbednost Izraela. Objašnjava da to zahteva stvaranje palestinske države u Gazi i na okupiranoj Zapadnoj obali, uključujući istočni Jerusalim.

Gosti "Redakcije" koji su diskutovali o prekidu primirja jesu Stevica Deđanski, politički analitičar i Nikola Jović, politikolog i novinar.

Politikolog je pričao o kopčama koje nisu dozvolile da primirje prođe u skladu.

foto: X@manniefabian

- Do primirja očigledno ne može doći, obe strane faktički nisu mogle da sačekaju da prođe taj četvrti dan u potpunosti, pa da se zaokruži taj proces, već su iskoristile priliku za kraj primirja, odnosno početak daljih eskalacija. Primirje samo po sebi je izuzetak, ali bi iznenađenje bilo kada bi se ovde stalo. Ako gledate vojne ciljeve jedne i druge strane, onda ćete zaključiti da ih nisu postigle. Obe strane smatraju da bi stajanje bilo gore, a naročito što se tiče Izraela, koji najavljuje potpuno uništenje Hamasa - započeo je Jović, pa se osvrnuo na Hamas:

S druge strane, Hamas je najavljivao veće uvlačenje Izraela, ali i veće iscrpljivanje, te veće i sramonije povlačenje Izraela iz celog sukoba. Hamas ne bi bio zadovoljan ovom situacijom jer ispada da su sve žrtve i razaranja bila uzaludna jer se staje bez konkretnog rezultata. Iz njihove perpsektive Izrael nije dovoljno oštećen kako bi se moglo stati.

Potom je Deđanski analizirao probleme u vidu saosećanja sa žrtvama, pa je naleteo na nelogičnosti:

- Kada Izrael kaže da će uništiti Hamas, to i ima logike, onaj politički deo Hamas je u ratu sa Izraelom, ali nisam primetio da uništavaju Hamas u toj meri u kojoj ubijaju bebe. To je problem. To je okrenulo ceo svet protiv Izraela, svi smo imali saosećajnost kada su oteti civili. Tu isplivavaju razne stvari, svi se radujemo što su pušteni civili, a vidimo da Izrael pušta ženu i decu, otkud oni u zatvorima - zapitao se Deđanski, pa nastavio:

01:44 OBE STRANE MISLE DA JE PRIMIRJE GORE, PA SU UŠLI U SUKOB Eksperti analiziraju ko je prekinuo mir: Ovo su RAZLOZI s obe strane

- Takođe, prilično sam sumnjičav ako sada izraelska obaveštajna služba krene da bombarduje bolnice, zgrade, ljude, jer su videli da se ispod toga nalaze neki Hamasovci. To vide, ali nisu videli 5.000 raketa koje se spremaju da ih bombarduju, to mi nešto nije logično, mislim da bi dvogledom videli te rakete, a ne sa celom današnjom tehnologijom.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud

Kurir.rs / L. Majer

Bonus video:

05:00 HAMAS JOŠ NIJE PORAŽEN, UMREŽIO JE CELU GAZU! Stručnjaci tvrde: Kopnena invazija Izraela nije ni počela, OVO JE SAMO POČETAK?