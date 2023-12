"NEMCI SU U PANIČNOM STRAHU DA ERDOGAN NE PONOVI ONO ŠTO JE REKAO" Lalić: On se ponaša kao zaštitnik svih muslimana u SVETU

Američki državni sekretar Entoni Blinken poziva Izrael da mora da zaštiti civile pre započinjanja vojnih operacija u južnom delu Pojasa Gaze, sa druge strane izraelski ministar odbrane Joav Galant poručuje da vojska Izraela mora biti spremna za brzi prelazak u punu ofanzivu u bilo kom trenutku, kao i da će, odmah nakon što vrate taoce, nastaviti intenzivnu borbu širom Pojasa Gaze.

Pitanje koje sada postavljaju svetski mediji je šta će se desiti kada Izrael usmeri pažnju na južni pojas Gaze, a kako je došlo do primirja i pod čijim pritiskom je Izrael popustio, da li je Amerika u ovom primirju bila dominantnija od posrednika Katara. Takođe, kakva je tu uloga Nemačke, a kakva Turske koja najavljuje pojačane diplomatske napore za oslobadjanje talaca, dok njen predsednik Redžep Tajip Erdogan poručuje da Izrael mora da odgovara za ratne zločine počinjene u Gazi.

Ta pitanja bila su okosnica razgovora u studiju Kurira, koji su vodili novinar i dugogodišnji dopisnik "Politike" iz Nemačke Miroslav Stojanović i novinar i bivši dopisnik "Tanjuga" iz Turske, Grčke i Skandinavije Vojislav Lalić.

- Svaka je odmazda slepa i isključiva - započeo je razgovor Stojanović.

On ne očekuje mir između dva naroda, a nakon ovih događaja ta mogućnost se udaljava.

- U ovom času - dve države na jednom tlu, to je nemoguće. Postoji opasnost od širenja rata na okolne države i to je inače bure baruta. Ako se nastavi odmazda, na pojas Gaze koji je koncentracioni logor na otvorenom, može doći do "sistema domina" i da se napravi velika drama. Do sada je to kontrolisano. Očigledno je da je ova vlada krajnje isključiva. Oni ne govore o Palestinskoj državi, nego oni bi čak i oterali Palestince sa ovih prostora. Najviše mislim na ministra Ben Gvira - rekao je Stojanović.

Vojislav Lalić se nadovezao na reči sagovornika o prekidima borbi da bi se oslobodili taoci, istakavši da je svet nemoćan da spase živote u Gazi.

- Ovo nije primirje, ovo je prekid neprijateljstava. On sada vodi kampanju, posebno u islamskim zemljama, koje su pod pritiskom Amerike, koja bezrezervno podržava Izrael. Turska vodi kampanju da se ne insistira na trajnom rešenju, nego da se radi na trajnom rešenju, oni to nazivaju "sistem zemalja koje bi garantovale za trajnije rešenje. Netanjahu ima lošu poziciju u svojoj zemlji, ako bi sada popustio - to bi mu bio kraj. Posle iznenađenja koje je mu je napravio Hamas, našao se na udaru u svojoj zemlji. On se sada preko Gaze i Hamasa bori za svoju poziciju - istakao je Lalić.

Stojanović je napomenuo nedavnu Erdoganovu posetu Nemačkoj i panični strah Nemaca da Erdogan ne ponovi ono o čemu je već govorio.

- A to je da je Izrael postao fašistička država. Da pravi genocid u Gazi i da treba izvesti i Netanjahua, oni nisu želeli da on to ponovi u poseti jer bi bili u krajnje neugodnoj situaciji. Erdogan se umeo ponašati u Nemačkoj kao da je na sopstvenom tlu. Izborna jedinica Nemačke je, posle Turske, najjača. Oni su izvorište njegovih glasova. Ogroman je broj Turaka u Nemačkoj... Što Nemcima nikada nije bilo prijatno da Erdogan vodi kampanju na njihovom tlu - rekao je Stojanović, a Lalić se slaže:

- Edogan se ponaša kao zaštitnik muslimana u svetu. U poslednjem izveštaju, jedno od glavnih spornih pitanja bio je u pravo Hamas. Erdogan tvrdi da je to oslobodilačka organizacija, on ne može da nađe zajednički jezik ni sa Amerikom, ni sa Nemačkom...

