"OVO JE KISINDŽEROVA FORMULA MIRA KOJU JE ZELENSKI ODBIO" Drašković: Ukrajina mogla biti primljena u NATO, postojao je JEDAN USLOV

Juče je umro Henri Kisindžer, moćni diplomata čija je impresivna karijera obuhvatala ključne uloge savetnika za nacionalnu bezbednost i državnog sekretara tokom predsedničkih mandata Ričarda Niksona i Džeralda Forda.

Kisindžerova izuzetna uloga u oblikovanju spoljne politike SAD obeležena je kontroverznom Nobelovom nagradom za mir.

Sa 100 godina života, Kisindžer je ostavio neizbrisiv trag u međunarodnim odnosima.

Vuk Drašković gostovao je u emisiji Puls Srbije gde se dotakao ovog velikog diplomate, ali i rata u Ukrajini.

- Bio je briljantan um, radio je neumorno, analizirao je situaciju, umeo je da bude prorok, a umeo je da bude i unatrag okrenuti prorok, koji će da menja svoje stavove u skladu sa promenjenim okolnostima. Recimo, on je 2017. godine, nagovarao Trumpa, koga je podržavao, da Amerika prizna vraćanje Krima Rusiji. Žestoko je istupao u javnosti i pisao da Ukrajina ne sme ni da pomišlja na članstvo u NATO-u i kritikovao one u NATO-u koji su dopuštali eventualno jednog dana takvu mogućnost. Govorio da bi to bio prst u oko Rusima - rekao je Drašković i dodao:

- Da bi sada bio najsnažniji promoter članstva Ukrajine u NATO-u. Govoreći "onda sam tako mislio, međutim, Putinova agresija i zločini nad Ukrajincima naprosto nameću obavezu da se Ukrajina primi u NATO, a da pri tome ni Rusi ne budu izazvani da načine Armagedon i da krenu u neku strašnu osvetu." Predlagao je, što je izazvalo otpor u Kijevu, prošle godine, formulu mira. Da jednostavno Ukrajina digne ruke od Krima jer je bilo rusko.

- To je odlukom prezidiuma Sovjetskog saveza 1954. godine oteto Rusiji i kao džak krompira prebačeno u Ukrajinu i da zadrži Rusija ono što je okupirala još 2014. odnosno Donjeck i Lugansk. Zelenski odgovara "jedan pedalj ukrajinske teritorije neće biti prepušten agresoru". Govorili su da Kisindžer nije bio savršen u moralnom smislu, koliko je bio savršen u intelektualnom i u diplomatskom talentu - navoe je Drašković.

Voditelja Miloša Anđelkovića zanima je da li je to dobra diplomatija kada s jedne strane govori o tome da Krim treba da bude ruski, a s druge strane posle kaže da Ukrajina zapravo treba da bude članica NATO-a.

- Naprosto, niko ne zna danas u svetu kako prekinuti taj užas u Ukrajini. Ako bi se prihvatila Kisindžerova formula, predlog, onda zapravo kršite povelju UN i dozvoljavate da onaj koji je jači i koji je agresor može da otme deo teritorije neke države i da pod silom, pod zločinima, pod bombama na kraju svet kaže u redu, uzmi, to je tvoje jer si jači. A sa druge strane, nastaviti ovo u nedogled je takođe zločin - rekao je Drašković.

