JEZIVA SCENA ZABELEŽENA IZ VAZDUHA: Ajkula se zaleće na surferku, žena okrenuta leđima, ne vidi da se neman približava (VIDEO)

Dron je zabeležio užasavajući momenat kad se velika bela ajkula zaletela na surferku koja je sedela na dasci i čekala talas u vodama San Dijega!

Vidi se kako se neman približava surferki, koja ništa nije sluti jer je bila okrenuta leđima, ali zatim neočekivano menja kurs.

Snimak iz vazduha objavio je na društvenim mrežama okeanski fotograf Skot Ferčajld iz San Dijega.

- Mislite li da je brzo povlačenje znak da se ajkula uplašila - upitao ga je jedan korisnik.

- Nisam siguran da li se plaše na način kao mi, ali mislim da u tome ima istine. Samoodržanje je na prvom mestu za životinje, a posebno za velike bele ajkule - odgovorio je Ferčajld.

Drugog korisnika je zanimalo da li prskanje privlači ajkule.

- Naravno da ih prskanje može privući. Ne bi trebalo da prskate oko ajkula. To ne može da donese ništa dobro. Ali to ne znači da uz to neće doći i istraživački ugriz - navodi Ferčajld.

(Kurir.rs/Z.Ko/Surfer)