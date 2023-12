ŠTA SE DESILO U RIJADU? Dimitrijević izneo NEVEROVATNE TVRDNJE: Putin će se BORITI PROTIV NJIH! Indija i Kina rade nešto drugo

Razgovorom sa prestolonaslednikom Saudijske Arabije Muhamedom bin Salmanom u Rijadu,ruski predsednik Vladimir Putin okončao je svoju kratku bliskoistočnu turneju.

Kako je rekao portparol Kremlja Dmitrij Peskov, na sastanku je bilo reči o izraelsko-palestinskom sukobu,kao i o drugim osetljivim geopolitičkim pitanjima.

Nakon razgovora Putina i Bin Salmana u zajedničkoj izjavi navodi se kako će Saudijska Arabija i Rusija proširiti saradnju na polju nafte i gasa.

Predsednik pokreta Srpsko-rusko bratstvo Slobodan Dimitrijević i ekspert za odbranu i bezbednost Ivan Miletić gostovali su u jutarnjem programu u razgovoru o dešavanjima u svetu.

Miletić razgovor započinje osvrtom na jučerašnju posetu predsednika Rusije Putina Emiratima, ali se dotakao i "interesantne izjave predsednika Izraela Netanjahua" koji je prvi put spomenuo ideju dolaska međunarodnih snaga za Gazu, ali kako je rekao, sigurno se negde u pozadini razgovara o tome da multinacionalne snage dođu na teren i uspostave mir, odnosno zaustave ratna dejstva.

Dimitrijević je izneo mišljenje o poseti predsednika Rusije Vladimira Putina Emiratima i odjek koji bi ta potencijalna naftno-gasna saradnja mogla da ima na svetsko mnjenje, nakon čega je upozorio na "mnogo veću opasnost".

- "Rusofilski" mediji prepuni su time da se Amerika i Evropa tresu od straha, a to nije tačno. Dobro je u celoj ovoj stvari, to da čovečanstvo ulazi u jednu drugu fazu. Svet polako shvata sa koje strane opasnost preti. Pametni ljudi shvataju da je glavni neprijatelj čovečanstva, Svetska zdravstvena organizacija sa idejama koje ona nameće. I stari virusi i projekti koje oni imaju za uništenje čovečanstva. Vladimir Putin je izjavio da će mu jedan od primarnih zadataka biti da se bori protiv "zlatne milijarde". Glavni protivnik čovečanstva nije razvoj tehnologije u pozitivnom smislu, nego u onom što se krije iza. Imali smo internet sada se planira neuronet - čovek u kombinaciji sa elektronskim sistemom - biće pod apsolutnom kontrolom, to planira Bil Gejts- istakao je Dimitrijević.

On smatra da će snaga Rusije, Kine, Brazila, postaviti drugačija pravila u svakom smislu, a da se je Evropi najmanje idu u prilog budući sporazumi članica BRIKS-a.

- Naravno da im ne odgovaraju budući energetski sporazumi, kada sila kakva je Saudijska Arabija koja ima 250 milijardi barela rezervi i vlada sa 25 odsto svetskog naftnog potencijala, pa onda Ujedinjeni Emirati koji raspolažu sa 10 odsto, pa Venecuela, pa Rusija sa svojim procentom, naravno da je Evropa u panici, jer neće moći da utiče na to... A i nisu na toj strani, oni izvršavaju naloge protiv sopstvenih interesa, sopstvenih naroda i uništavaju svoju državnost - rekao je Dimitrijević.

Miletić se slaže sa sagovornikom, istakavši da sada vlada "zlatno doba Indije".

- Takve sile koje su bile delovi kolonija, sada su u jakoj poziciji. Kada bi došlo do ukidanje velikih sila, kao što je Francuska, koja ne može da ima kontrolu nad Afrikom kao što je imala ranije. Kada pogledate Kinu videćete da nije ratovala dugo, nije zemlja koja ide vojnom ekspanzijom da rešava stvari, nego ekonomski....Razne su tu kombinacije, ali, jeste, nešto se dešava i mladi ljudi vide. - rekao je Miletić.

Dimitrijević se nadovezuje na njegove reči, komentarišući otvorena žarišta u svetu.

- Za razliku od evropskih lidera, koji su "smešni" selektovani su na pogrešan način, Indija i Kina rade nešto drugo. Evropa je pokazala da je u problemu, da ima nedorasle lidere i to se i te kako vidi i na našem prostoru...

Kurir.rs T.M.

