SKINUTA OZNAKA "POVERLJIVO"! Američki obaveštajci tvrde da je ruska vojska izgubila oko 87 ODSTO AKTIVNIH VOJNIKA od početka rata

Russia has lost 87 percent of troops it had prior to start of Ukraine war, according to U.S. intelligence assessment RU: Россия потеряла 87 процентов войск, которые у нее были до начала войны на Украине, согласно оценке разведки США CNN - Dec. 12, 2023