AKO RUSIJA POBEDI, VENECUELA KREĆE U NAPAD I TO JE TEK POČETAK: Britanski lord kaže da neće izgubiti samo Ukrajina, već ceo ZAPAD

Moramo da pričamo o Ukrajini.

Ovim rečima počinje autorski tekst koji je Danijel Hanan, britanski baron, član Doma lordova nacionalnog parlamenta i nekadašnji evroparlamentarac, napisao za Dejli telegraf.

Hanan je tekst nazvao "Putinova Rusija je sve bliže užasnoj pobedi. Temelji Evrope se tresu".

On je ocenio da se "kontraofanziva Kijeva završila neuspehom" i dodao da bi "ovo mogao da bude Suecki momenat za NATO", misleći na međunarodnu krizu iz 1956. pokrenutu kada je Egipat nacionalizovao Suecki kanal, koji je do tada bio pod britanskom i francuskom kontrolom.

- Dok je pažnja sveta usredsređena na rat između Izraela i Hamasa, mračni potresi drmaju to bogato, crno zemljište. Ukrajinska kontraofanziva je propala ili, kako bi to rekao Volodimir Zelenski, "nije ostvarila željene rezultate". Izmoreni Ukrajinci se povlače dalje od ruskih bedema i minskih polja, inicijativa prelazi na stranu onih koji su pokrenuli invaziju -naveo je Hanan.

Britanski lord je napisao da "Rusija napreduje kroz kosturske ostatke onog što je nekada bila Marinka, grad u Donjecku, koji je možda od veće psihološke nego strateške važnosti" i da "rakete ponovo pogađaju Kijev".

Hanan je poručio da je "sada na Ukrajincima da se ukopaju i zadrže to što imaju".

On je naveo da je "Rusija prebacila trećinu sopstvene predratne civilne proizvodnje na izradu oružja i municije i možda sada ima prednost kada su u pitanju dronovi –ti moderni ekvivalenti bodljikavoj žici i mitraljezima koji su strana koja se branila pružala tako veliku smrtonosnu prednost u blatu Flandrije", misleći na Prvi svetski rat.

- Dugoročni troškovi po ruski narod ovog prelaska na ratnu privredu su užasni. Vladimir Putin je osudio svoje odavno namučene mužike (ruske seljake) na godine nemaštine i gladi. Ali, za sada je trik uspeo. Rusija je uspela da pregura do zime, a da Ukrajina ne izvede proboj - ocenio je Hanan.

On je priznao da je bio "jedan od onih koji su očekivali da će se Ukrajina probiti do Azovskog mora" i dodao da bi "takav potez lako mogao da okonča rat".

Hanan je naveo da je "Putinu potrebno da izdrži još narednih 12 meseci".

- Čak i ako Donald Tramp ne bude izabran, a bivši predsednik (SAD) ne krije divljenje koje oseća prema ruskom tiraninu, toliko da je jednom izjavio da je Putinu verovao više nego američkim bezbednosnim službama, republikanski kongremeni su se okrenuli protiv rata - napisao je britanski lord i podsetio da su "oni prošle nedelje blokirali 110 milijardi dolara vredan paketa pomoći Ukrajini od predsednika Bajdena".

Hanan je takođe primetio da je "Putinov korak sigurniji".

- Dugo vremena on je bio isuviše uplašen da bi se otisnuo van granica Rusije. Potpuno nevezano za međunarodni nalog za njegovo hapšenje, on je imao dobro zasnovan strah od atentata. Njegova jedina putovanja u inostranstvo su bila u bivše sovjetske države i dve prijateljske diktatorske: Iran i Kinu - poručio je on.

Hanan je podsetio da je Putin "protekle nedelje posetio dve neutralne diktatorske zemlje - Ujedinjene Arapske Emirate (UAE) i Saudijsku Arabiju".

- Snimak bez sumnje pokazuje da je to despot lično, a ne njegov dvojnik. Šta mu je to dalo samopouzdanje da otputuje na mesta koja su bezbednosno povezana sa Zapadom? - postavio je pitanje britanski lord.

On se zapitao da li to "možda Saudijci spremaju mirovne pregovore".

- Ako je tako, mi rizikujemo katastrofu po zapadne demokratije nivoa Sueca. Bilo kakav sporazum kojim se nagrađuje ruska agresija biće signal ostatku sveta da NATO, sa svim svojim bogatstvom i oružjem, nije uspeo da ostvari minimalni cilj da spasi zemlju za koju su se dva njegova najmoćnija člana - SAD i Ujedinjeno Kraljevstvo, založila da će je zaštititi - napisao je Hanan.

On je ocenio da bi "ruska pobeda - a pripajanje zauzete teritorije jeste ruska pobeda, kako god je vi predstavili - značila katastrofalan gubitak zapadnog prestiža i njegovih ideja povezanih sa ličnom slobodom, demokratijom i ljudskim pravima".

- Sukobi će se širiti kada režimi, koji nikada nisu ni marili za liberalne vrednosti, shvate da više nema policajca na ćošku. Nečuvene pretenzije Venecuele prema Gvajani koja pripada Komonveltu samo su početak ovog procesa - naveo je Hanan, misleći na tvrdnju vlasti u Karakasu da je naftom bogati region Esekibo istorijski venecuelanska teritorija.

On je podsetio na misao Samjuela Hantingtona da je "Zapad osvojio svet ne time što je imao superiornije ideje ili vrednosti ili veru... već superiornošću u primeni organizovanog nasilja", kao i da "Zapadnjaci često zaboravljaju ovu činjenicu, a oni koji nisu Zapadnjaci je nikada ne zaborave".

Hanan je naveo da "ako Rusija na kraju anektira teritoriju silom, tu neće izgubiti samo Zapad, već i ceo međunarodni poredak uspostavljen posle 1945".

- Svet postaje hladniji. Noć pada - zaključio je britanski lord.

