POČELO SUĐENJE PUTINOVOM ŠPIJUNU IZ NEMAČKE! Preko njega hteli da ugrade GPS na raketne sisteme IRIS namenjene Ukrajini?! (VIDEO)

Službeniku tajne nemačke službe Karstenu L. juče je počelo suđenje pred Apelacionim sudom u Berlinu jer se sumnjiči da je radio za rusku obaveštajnu službu i navodno otkrio Moskvi strogo poverljive informacije.

foto: Kurir Televizija

Pred sudom se pojavio i njegov navodni saučesnik, biznismen Artur E. koji je uhapšen u januaru 2023.

Da podsetimo, on je uhapšen u decembru prošle godine a smatra se da je 2022. godine prosledio jednoj ruskoj obaveštajnoj službi informacije do kojih je došao tokom obavljanja svojih profesionalnih aktivnosti.

Otkrivene informacije BND-a su zapravo bile državna tajna. Njihova izdaja dovela je do „opasnosti od posebno ozbiljne štete po spoljnu bezbednost Savezne Republike Nemačke“.

foto: Kurir Televizija

Ovim povodom u jutarnjem programu Kurir televizije gostovali su novinar Vlastimir Vidić koji se u program uključio uživo iz Minhena i Radiša Roskić, advokat i penzionisani načelnik u Bezbednosno-informativnoj agenciji.

- Istražujući ceo ovaj slučaj naišao samo na dilemu suda i tužilaštva da li će uopšte dalji tok suđenja biti otvoren za javnost. To će verovatno zavisiti od količine i težina informacija koje su dostavljene ruskoj obaveštajnoj službi. Šteta je ogromna! Ovaj proces će trajati dugo. On je počeo krajem 2021. kada se došlo do toga da cure informacije. Ono što je slaba tačka nemačke obaveštajne službe jeste nasleđe istočne nemačke koja je izuzetno bila povezana sa KGB-om. Svi ti repovi ostaju - rekao je Vidić.

foto: Kurir Televizija

Prema njegovim saznanjima jedno od informacija do kojih se došlo jeste da je postojala namera da se prate protivraketni sistemi IRIS namenjeni Ukrajini.

- Postojao je pokušaj ruske službe da se sazna o protivraketnim sistemima IRISkoji su trebali biti isporučeni. Sve je naravno vezano za Ukrajinu, čak je postojala i želja da se ugradi GPS na ove sisteme kako bi moglI što lakše da se prate.

Roskić je konstatovao da je špijnaža nešto što je, mada ne u savremenoj formi postojalo još u drevnim društvima.

00:49 POČELO SUĐENJE PUTINOVOM ŠPIJUNU IZ NEMAČKE! Preko njega hteli da ugrade GPS na raketne sisteme IRIS namenjene Ukrajini?!

- U životima svih nas postoje sfere koje su prisutne, a kojih nismo svesni. Obaveštajni segment je svakako jedna od tih sfera. Obaveštajni ratovi sa vode na različitim nivoima i iz različitih razloga. Tzv. špijunaža, odnosno prikupljanje obaveštajnih podataka je uvek bila jedna aktivnost podvučena crvenom bojom. Sećamo se uhoda iz turskog perioda i kazni koje su na licu mesta izvršavane. Pa i pre toga plemena su se trudila da saznaju što više o neprijateljskom plemenu i njegovom poglavi - rekao je Roskić.

