MAJKA ME JE KIDNAPOVALA! Aleks (17) koji je pronađen posle 6 godina otkrio ŠOK DETALJE svog života

Nestali britanski dečak Aleks Beti rekao je francuskom vozaču kamiona koji ga je zatekao kako hoda sam izolovanim seoskim putem jezivu rečenicu:

"Majka me je kidnapovala kada sam imao 12 godina."

Zapanjujući detalji o sada 17-godišnjaku koji se šest godina vodio kao nestala osoba pojavili su se u četvrtak uveče.

Fabijen Aćidini, student kiropraktike iz Tuluza koji ima honorarni posao dostave lekova kamionom, rekao je da je u sredu povezao engleskog tinejdžera.

"Šetao je dok je lila kiša. Kada sam drugi put prošao pored njega, odlučio sam da mu ponudim da ga odvezem negde. Bio je prilično visok i plav, obučen u crne farmerke, beli džemper i imao je ranac. Takođe je nosio skejtbord ispod ruke i baterijsku lampu. Njegov stav mi je dao samopouzdanje. Na kraju je ušao u moj kombi."

foto: printscreen YT

"Tokom prvih nekoliko minuta delovao je malo stidljivo. Pokušali smo da razgovaramo na francuskom, ali sam primetio da nije savladao jezik. Odlučio sam da komuniciram na engleskom. Kada sam ga pitao kako se zove, pretvarao se da se zove Zak, a onda smo nastavili da ćaskamo. Razgovarali smo više od tri sata! Vrlo brzo mi je dao svoj pravi identitet – Aleksa Betija – pre nego što mi je ispričao svoju priču."

"Rekao je da ga je majka kidnapovala kada je imao 12 godina. Od tada je živeo u Španiji u luksuznoj kući sa desetak ljudi. U Francusku je stigao oko 2021. Sredinom prošlog vikenda je odlučio da ode i pridruži se svojoj porodici u Engleskoj. Šetao je planinom više od četiri dana!"

"Živeo je sa majkom u duhovnoj zajednici, daleko od normalnog života. Aleks mi je rekao da mu je majka bila 'malo luda', ali ga nikada nije zatvarala. Mogao je da ode ako je hteo. Nije imao animozitet prema njoj, ali je zaista želeo da pronađe svoju baku. Nedostajali su mu najmiliji."

Aleks je rekao da ne zna tačno gde je živeo u Francuskoj, osim da je to "u planinama između Ariježa i Oda".

"Bio je žedan pošto je hodao nekoliko dana, pa sam mu dao vode. Kada mi je objasnio svoju situaciju, dao sam mu telefon jer nikada nije imao sredstvo komunikacije", dodao je dečakov spasilac.

"Poslao je poruku svojoj baki sa mog Fejsbuka. Nažalost, nije odgovorila. U početku je Aleks hteo da ode u veliki grad da nađe pomoć i ode u ambasadu. Ali na kraju sam mu objasnio da žandarmi mogu da mu pomognu. Policijski operater je rekao Aleksu da otputuje u grad Revel. Kada je stigao, Aleks je delovao veoma umorno. Legao je na zemlju", rekao je Aćidini.

"Posle toga su nas žandarmi ispitivali. Pokušavali su da otkriju da li je to zaista on. Kada su dobili potvrdu, zbrinuli su ga da prenoći u domu. To je Aleks Bati, 100 odsto. Kada sam video fotografije koje su objavili engleski mediji, apsolutno nisam sumnjao u njegove reči. Mislim da je malo pod stresom zbog svega ovoga. Nadam se da će uspeti da se ponovo poveže sa prethodnim životom i možda ćemo se jednog dana ponovo videti", zaključio je čovek koji je pronašao dečaka.

Kurir.rs/Telegraf.rs