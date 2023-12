ŠOK ISTRAŽIVANJE U UKRAJINI: Evo koliko građana bi se odreklo dela teritorije u zamenu za OKONČANJE SUKOBA sa Rusima

Istraživanje kijevskog Međunarodnog instituta za sociologiju pokazalo je da raste broj građana Ukrajine spremnih na teritorijalne ustupke u zamenu za okončanje rata.

Broj građana koji bi se odrekli dela teritorije porastao je od maja do decembra za devet odsto i trenutno iznosi 19 procenata. Od maja 2022. do maja 2023. godine situacija je bila relativno stabilna. Tada je između 8 i 10 odsto ispitanika bilo spremno na teritorijalne ustupke, navode sociolozi, a apsolutna većina od 82 do 87 odsto dosledno se protivila bilo kakvim ustupcima.

Nakon maja 2023. godine, međutim, postepeno raste udeo onih koji su spremni na teritorijalne ustupke. U maju je taj udeo bio 10 odsto, početkom oktobra 14, a sad iznosi 19 procenata.

Istovremeno se smanjuje udeo onih koji se protive ustupcima radi pregovora - sa 84 odsto u maju na 74 odsto u decembru. Sociolozi primećuju da se povećanje udela onih koji su spremni na teritorijalne ustupke zbog pregovora primetno među stanovnicima zapadnog i središnjeg dela Ukrajine.

Pregovori između Rusije i Ukrajine započeli su ubrzo nakon invazije, međutim, Kijev se povukao iz pregovora nakon otkrivanja navodnih ratnih zločina od strane Rusije.

Ruski predsednik Vladimir Putin optužio je Ukrajinu za odbacivanje mirovnih sporazuma i na jesen 2022. godine anektirao četiri regije Ukrajine. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski potpisao je potom dekret o zabrani pregovora s Rusijom sve dok je Putin na čelu države.

(Kurir.rs/Moscow Times/Preneo Z.Ko)