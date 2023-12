"SITUACIJA SA FINSKOM SE ZAOŠTRAVA, PRETE BLOKADAMA" Geopolitička analiza na KURIR TV: Ne mogu Estonci da zaustave rusku armiju

Ruski predsednik Vladimir Putin upozorio je da će biti "problema" sa susednom Finskom nakon što se ranije ove godine pridružila Severnoatlantskom savezu. Ulazak Finske u NATO znači da se sada Rusija graniči sa oko 1.300 kilometara teritorije države članice te Alijanse.

Zaoštravaju se odnosi Hedlsinkija i Moskve, jer kako poručuje Vladimir Putin, sa Finskom, kao novom članicomNATO-a problema nije bilo, ali sada će ih biti.

A prema najnovijem izveštaju američkog instituta za proučavanje rata Putin planira na kraju specijalne operacije da osvoji celu Ukrajinu, uključujući i Kijev i postavi vojne baze na granice zemalja članica NATO-a.Time bi, kako se tvrdi u ovom izveštaju, privukao velike snage SAD u istočnu Evropu, što bi praktično dalo odrešene ruke Kini za napad na Tajvan.

Velik analizu ovih dešavanja dali su gosti u studiju Kurir TV prof.dr Boris Bratina, profesor Univerziteta u Prištini sa sedištem u Kosovskoj Mitovici i dr Luka Kastratović, general u penziji.

Bratina je dao svoje mišljenje, rekavši da je siguran da, sve armije i tenkovi prave scenarija i procenjuju posledice, a da, kada bi se čovek našalio, rekao bi da su spomenute pretnje fantazije i da se rat uvek odvija drugačije od planiranog.

- Niko Finskoj ne preti, to je gotovo kao razgovor... Lenjin vam je dozvolio nezavisnost, u čemu je problem? Optužujete Putina za agresivnu akciju NATO pakta, a Finska sama sebi pravi probleme... Ona ima sve ugovore sa Rusijom koji joj garantuju mir... To su sve izgovori za pripremanje za neku buduću situaciju... Problem je što oni prete Litvancima da će zatvoriti put ka Lenjingradskoj oblasti... Ne može Estonska armija da zaustavi rusku... Sve je gotovo komično... Cilja se na to da će Rusija zauzeti celu Ukrajinu, ali da sačekamo događaje... - rekao je Bratina.

foto: Kurir televizija

Kastratović je podsetio na osnovno sredstvo ratovanja - informaciju odnosno dezinformaciju.

- Rusima ne trebaju teritorije, imaju toliko prirodno prostranstvo da im nije potrebno da još nešto osvajaju... Rusija želi da otkloni opasnost od NATO-a. - smatra on. Ovo je najveća kriza posle Drugog svetskog rata.

Rat u Ukrajini je deo plana borbe Zapada protiv Istoka, jer Amerika preko Ukrajine ratuje protiv Rusije. Još od vremena Kenedija, oca Hladnog rata, upozoravali su, posebno nakon '97, administraciju SAD-a da ne približava NATO Rusiji, jer nije u interesu da Rusija postane njihov protivnik. Sada su nemoćni da postignu dogovore i izvuku se iz sukoba, pa se situacija dodatno zaoštrava, čak i unutar Amerike - istakao je Kastratović.

foto: kurir tv

Prema njegovom mišljenju Amerika je besna što ne ide po njenom planu:

- Amerika je besna što nije uspela da uređuje međunarodne odnose u skladu sa svojim interesima, kako je to radila kao jedina velika sila kada je Jeljcin demontirao nuklearne bojeve glave i vojska se našla na ulici. Sada Putin priprema Ukrajinu da protera Ruse iz Donbasa i Luganska, kao što su to uradili Hrvati uz pomoć Amerike u Republici Srpskoj Krajini, kada su krenuli u specijalnu operaciju. Upozorili su da se može izbeći samo denuklearizacijom i da Ukrajina postane neutralna i suverena - rekao je.

Osvrnuo se na situaciju i odnose sa Finskom.

- Situacija se dodatno zaoštrava sa Finskom, što može izazvati novi sukob. Nova brigada je formirana u Bugarskoj, popunjena vojskom iz Crne Gore i Severne Makedonije. Vidimo konflikte u Zapadnoj Evropi i Americi, gde nema delotvornih rešenja. Ne dozvoljavaju dalju pomoć Ukrajini. Iako pokušavaju pregovore, nisu uspeli da pokažu svoju snagu, pa će se povući - smatra on.

Za kraj, osvrnuo se na dešavanja na Bliskom Istoku, i na trovanje zemljišta osiromašenim uranijumom i plutonijumom, u Rusiji, Ukrajini i na prostorima Kosova i Metohije kada je NATO bombardovao Jugoslaviju 1999. godine, o tome, kako je naglasio svet malo govori.

- Pokušaji podizanja sukoba između Izraela i Irana nisu uspeli. Iran kupuje Su-35 i nekoliko vrsta helikoptera. Svetske sile se naoružavaju. Upoznali smo se sa podacima izvoza oružja iz Rusije, gde se proizvode različita naoružanja koja se izvoze širom sveta. Iako se moderni tenkovi koriste municijom sa osiromašenim uranijumom, postoji zabrinutost oko toga kako će se rešiti zagađenje u Donbasu i Lugansku, s obzirom na to da je u prošlosti Kosovo i Metohija bilo podložno takvom zagađenju. Italijani su lečili vojnike koji su bili na tom području zbog osiromašenog uranijuma, koji je pronađen i koji ne postoji u prirodi, već je nusproizvod nuklearnog sagorevanja - rekao je.

