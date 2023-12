MAKRON OBJAVIO KADA STAJE RAT U UKRAJINI? Najavio mogući povratak Putina u Francusku na proslavu na kojoj nije bio 10 GODINA

Francuski predsednik Emanuel Makron ne isključuje mogućnost da ruskog predsednika Vladimira Putina pozove u posetu toj zemlji tokom 2024. nakon što budu održani mirovni pregovori o Ukrajini.

Ruska agencija Tas prenosi da je Makron to izjavio u televizijskom intervjuu za kanal Frans 5.

- Samo ako on (Putin) održi mirovne pregovore i promeni situaciju s (ukrajinskim predsednikom Volodimirom) Zelenskim - objasnio je Makron uslov za posetu ruskog predsednika Francuskoj.

Navodi se da su novinari francuske televizije koji su razgovarali sa Makronom pomenuli velike događaje koji u toj zemlji predstoje u 2024, uključujući proslavu 80. godišnjice savezničkog iskrcavanja u Normandiji.

Oni su poimence naveli ko sve dolazi na tu proslavu, primetivši da predsednik Rusije verovatno neće biti među njima, pa je komentar Makrona očigledno direktno povezan sa tim događajem koji će biti održan 6. juna 2024.

Putin je poslednji put 2014, pre deset godina, učestvovao na proslavi događaja poznatog kao Dan D, tokom kojeg su se savezničke trupe 6. juna 1944. iskrcale na obali Normandije.

Sa šefom Kremlja na proslavi tada su bili ondašnji ukrajinski predsednik Petro Porošenko i američki predsednik Barak Obama.

U to vreme je predsednik Francuske bio Fransoa Oland, koji je zajedno sa tadašnjom nemačkom kancelarkom Angelom Merkel organizovao prvi sastanak lidera Rusije, Ukrajine, Francuske i Nemačke od početka rata u Ukrajini.

On je održan 6. juna 2014. u normandijskom zamku Benuvij i ta njihova okupljanja, kojih je kasnije bilo još četiri, postali su pznati kao sastanci u Normandijskom formatu.

Poslednji takav sastanak održan je u decembru 2019.

Ukrajinski mediji preneli su nedavno da je Makron poručio Putinu da je otvoren za razgovor s njim ukoliko je ruski predsednik istinski spreman da postigne mirovni sporazum s Ukrajinom.

Oni su naveli da je Makron to kazao u intervjuu koji je 15. decembra dao francuskom listu Mond.

- Nisam ja jednostrano započeo rat kršenjem sporazuma na koje sam pristao... Moj stav je veoma jednostavan: Ja nisam promenio broj telefona - poručio je Makron, sugerišući da Putin može da ga pozove kada želi.

Putin je tokom nedavne godišnje konferencije odgovorio na pitanje novinara francuske televizije TF1 o odnosu koji ima sa Makronom.

Predsednik Rusije je kazao da je su oni imali "veoma dobar radni odnos" i ali da je Makron "u nekom trenutku prekinuo odnose" sa Rusijom.

- Mi to nismo učinili, ja nisam. On je (to učinio) - kazao je Putin, preneo Politiko.

