"IZABRAN PUTINOV NASLEDNIK, U NAREDNIH 10 GODINA POSTAJE NOVI LIDER RUSIJE?!" Dimitrijević šokirao tvrdnjama: Evo čime se bavi

U martu sledeće godine Rusiju čekaju predsednički izbori. Mnogi analitičari smatraju da Putin nema konkurenciju i da nema dileme ko će ubedljivo pobediti na izborima.

To mišljenje deli i Slobodan Dimitrijević, iz Srpsko-ruskog bratstva, koji je tokom gostovanja u emisiji Usijanje govorio o sistemu vladavine u Rusiji za koje tvrdi da je mnogo drugačija nego u ostatku sveta.

foto: Kurir televizija

- Sasvim sigurno da nema ni teoretske šanse da bilo ko drugi pobedi osim Putina. Valjalo bi da se poznaje sistem i način na koji ta država funkcioniše i uopšte kako se biraju tamo lideri. Izbori u Rusiji i Kini su potpuno drugačiji nego recimo u Americi ili Srbiji. Prosto stvari se ne dešavaju tako. Oni imaju pre svega jake sisteme. Lideri se projektuju. Ja sada mogu hrabro da vam kažem neku procenu o budućem lideru Rusije, ali u sledećih možda deset godina - rekao je Dimitrijević i dodao:

- Već sada se, na primer, lagano govori o sinu jednog visokog funkcionera na čelu Kremlja. Trenutno se bavi bezbednošću i blizak je Putinu, svakako. Naravno, i Putin je bio blizak Jelcinu kada je došao. Mlad je čovek i eksponiran. On će se projektovati sledećih osam godina i lagano se projektuje već sada i čak 2 do 3 godine unazad. To su preozbiljni sistemi, oni prosto drugačije ne mogu da funkcionišu. Ogromna je odgovornost na tim ljudima. Nismo ni svesni vođenja jedne takve države koja, ne samo što je najveća na svetu, nego je ubedljivo najbogatija, sa najvećim resursima. Ona je plen, želja i mašta svih predatora državničkih, ljudskih, civilizacijskih ili necivilizacijskih na ovoj planeti. I sada vi prepustite izbore nekom, da ih osvoji neki Navaljni. To su smešne figure. Besmisleno je da govorimo o tome, da takvi ljudi nemaju teoretskih šansi. Prosto, izbori se dešavaju zato što trebaju da se dešavaju. Svima je jasno da postoji lider i ljudi glasaju za ozbiljnog lidera. Ne zato što su primorani, nego zato što je odabran neko ko zaslužuje njihovo poverenje i oni mu daju poverenje da očuva državnost i samobitnost, ako hoćete, takve jedne države. I to će biti u Kini u sledećih 50 godina. To će biti u sledećih 50 godina u Rusiji.

04:53 IZABRAN PUTINOV NASLEDNIK, U NAREDNIH 10 GODINA POSTAJE NOVI LIDER RUSIJE?! Dimitrijević šokirao tvrdnjama: Evo čime se bavi

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

09:59 MOGUĆI MIROVNI PREGOVORI U UKRAJINI? Stručnjaci analizirali Makronovu izjavu i otkrili: SADA SE KONAČNO PRELAMAJU STVARI