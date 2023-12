PAKAO! ZOMBI DROGA UBILA POLA MILIONA LJUDI U AMERICI: Šta je fentanil i koje su jezive posledice konzumiranja

Udruženje "Prevent" upozorilo je da se iza četiri smrtna slučaja u Srbiji krije fentanil, posle čega se oglasilo i Ministarstvo zdravlja, koje je saopštilo da nije utvrđeno da je ova opasna supstanca izazvala smrtne slučajeve, ali da će nastaviti da prati situaciju u Srbiji.

Usled upozorenja udruženja, porasla je zabrinutost nadležnih i cele javnosti o ovoj "zombi drogi" koja je u Sjedinjenim Američkim Državama dovela do smrti pola miliona ljudi. Šta je fentanil i koliko je opasan?

Brojne TV reklame, čak i muzički video spotovi, u drugoj polovini prošlog veka okupirali su američku javnost, sa jednim ciljem, da promovišu lekove protiv bolova, čiji se sastav bazira na opijatima, koji izazivaju snažnu zavisnost, često uzrokuju smrt nakon samo jedne tablete, ali spašavaju od svake vrste bola.

Šta je fentanil?

Fentanil lek je 50 do 100 puta jači od morfijuma i uglavnom se daje pacijentima koji pate od ekstremnih bolova, posebno nakon operacije, jer je mnogo jači od morfijuma.

Osim što umanjuje bol, smanjuje i anksioznost i stres od bola.

foto: Shutterstock

Takođe je reč o izuzetno jeftinoj i lako dostupnoj sintetičkoj drogi koja je u SAD postala ubica broj jedan, kada je reč o predoziranju.

U Hrvatskoj postoji medicinski fentanil. Koristi se za jake bolove u terminalnoj fazi bolesti. Propisuje se po strogom, posebnom protokolu.

„U Americi lekari prepisuju opioidne analgetike poput fentanila i oksikodina, kao što to kod nas u domovima zdravlja rade za aspirin ili brufen. Kod njih je potpuno normalno da pacijent protiv bolova uzima ove lekove, koji se baziraju na opijatima i naravno lako dovode do zavisnosti organizma, a samim tim i do prekomerne upotrebe koja se uglavnom završi fatalno“, rekao je ranije dr Aleksandar Vujošević, psihijatar iz Specijalne bolnice za bolesti zavisnosti.

On kaže da su ljudi koji koriste fentanil usporeni, obamrli, nezainteresovani, gube pamćenje, zure u jednu tačku satima, ako ne dobiju količinu koju žele, onda doživljavaju apstinencijalnu krizu, groznice, povraćanje, javlja se agresija. Ova proces je mukotrpan, kako za njih, tako i za njihovu okolinu.

Predoziranje jakim narkotičkim lekom fentanilom, vodeći je uzrok smrti kod punoletnih Amerikanaca starih između 18 i 45 godina, prema podacima vlade SAD. Samo tokom pandemije, 2020. i 2021. godine, od fentanila je umrlo blizu 79.000 ljudi, starosti između 18 i 45 godina, odnosno, 37.208 u 2020. godini i 41.587 u 2021. godini, saopštila je agencija „Porodice protiv fentanila“.

foto: Shutterstock

Problem sa fentanilom u SAD traje više od 20 godina, kao i sa prepisivanjem sintetičkog opioida oksikodona.

U SAD je poznato da ne postoji maksimalna doza leka oksikodin, već da je pacijentu dozvoljeno da pije onoliko tableta koliko mu je potrebno da bi ublažilo bolove. U početku na uputstvu za lekove, oksikodin i fentanil, u Americi, nije pisalo da je moguće da ovaj lek izaziva zavisnost, iako su ga mnogi ušmrkavali i rastvarali u vodi, pa ubrizgavali u venu. Ipak, na uputstvu za srpsko tržište jasno piše da je moguća pojava zavisnosti.

Tragedija u vrtiću

Krajem septembra američku javnost pogodila je vest da je dete umrlo, jer je ispod njegove prostirke u vrtiću u Njujorku pronađeno kilogram fentanila.

Još troje dece primljeno je u bolnicu nakon što su bila izložena snažnom narkotiku.

Policija je rekla da su nastradala deca uzrasta od osam meseci do dve godine.

Dete koje je umrlo, u pomenutom vrtiću je bilo samo nedelju dana.

Sinovi ozloglašenog vođe narko kartela Hoakina Guzmana poznatog kao El Čapo, koji u SAD služi doživotnu kaznu zatvora, imali su porodičan „biznis“ sa fentanilom, tako što su napravili čitavu mrežu laboratorija koje proizvode ogromne količine ove smrtonosne droge, koju su prokrijumčarili u SAD.

Fentanil godišnje ubije više Amerikanaca nego što je to bio slučaj u Vijetnamu, Iraku i Avganistanu zajedno, zbog čega neki političari kažu da bi kartele trebalo označiti terorističkim organizacijama.

Kurir.rs/Nova