MISTERIJA ČOVEKA IZ NEPOSTOJEĆE ZEMLJE Verovalo se da je stigao je iz PARALELNOG UNIVERZUMA, a onda je otkriveno nešto neverovatno

Bio je topao letnji dan tog jula 1954. kad je jedan biznismen, koji je izgledao kao i bilo koji drugi putnik, stigao na aerodrom “Haneda” u Tokiju.

Ali, isti taj čovek je svega nekoliko minuta kasnije uzrokovao pravu pometnju, i to onu egzistencijalnog tipa. Nakon što su mu čekirali pasoš, vlasti su otkrile da on dolazi iz nepostojeće zemlje zvane Taured. Ova priča se brzo proširila svetom, a iza svega se krije jednostavna istina.

Ali, dokumenta su delovala legitimno. Njegov pasoš je imao pečat zemalja koje je prethodno posetio, uključujući Japan. Čovek je rekao da se njegova zemlja nalazi u Evropi, u području između Francuske i Španije, čak je pokazao Taured na mapi.

"Nestao iz hotelske sobe"

Ali, za japanske vlasti – kao i za sve ostale bar u ovom univerzumu – njegova zemlja je Kneževina Andora. Čovek se zbunio, razbesneo, tvrdio je da Taured postoji više od 1.000 godina. Japanci nisu znali šta da rade. Nakon ispitivanja odlučili su da ga smeste u lokalni hotel dok ne reše situaciju.

Čovekova soba, koja je bila na jednom od viših spratova, bila je zaključana, pod stražom, i nije imala terasu. Uprkos ovakvom obezbeđenju on je do jutra nestao bez traga – ili tako kaže priča.

“Čovek iz Taureda” postala je jedna od najpoznatijih urbanih legendi moderne istorije o alternativnim ili paralelnim univerzumima. Priča je adaptirana u knjige i omiljena je tema na “TikToku” i “Jutjubu” za teoretičare zavere, ali i korisnike koji su prosto radoznali.

Ali, istina iza ove legende i dalje je bila nepoznata. “Jahu njuz” piše da je ovo možda bilo namerno jer je održavanje neke misterije živom na kraju krajeva “zabavno”. Ali, sa druge strane, ni sami izveštaji o incidentu nisu uvek dosledni pa je moguće da su oni koji prenose priču o “čoveku iz Taureda” bili potpuno neupućeni u stvarno poreklo mita.

Lažni pasoš i falsifikovani čekovi

Dok je priča postala senzacija (koja i dalje živi), ona potiče od stvarnog incidenta, prema tadašnjim izveštajima. Nažalost, u pitanju nisu alternativni univerzumi već prosti slučaj prevare.

Pre svega, godina je bila 1959. a ne 1954. Čovek – identifikovan kao Džon Alen Kučar Zegrus putovao je sa svojim lažnim pasošem neko vreme, uspevajući nekako da prevari granične službe drugih zemalja. Njegova shema okončala se u Japanu, gde je u aprilu 1960. optužen za ilegalni ulazak i prevaru, kad je imao 36 godina.

Zegrus je navodno putovao u Japan iz Tajpeja sa svojom ženom, Južnokorejkom. Uhapšen je kad je unovčio falsifikovane čekove da pokrije troškove boravka u zemlji, prema Snopes.com koji proverava činjenice.

Tuareg iz Alžira?

Sud u Tokiju osudio je Zegrusa na godinu dana zatvora. Od tada je slučaj krenuo da poprima mračan ton. Nakon što mu je izrečena presuda, Zegrus je ustao, prerezao sebi ruke sa komadom razbijenog stakla koji je držao sakriven u ustima.

- Ubiću se! – povikao je.

Hitno je prevezen u obližnju bolnicu i to je mesto na kojem se završavaju izveštaji o njegovom slučaju. Proizilazi da je on na kraju odslužio kaznu, ali ko je on zaista bio i odakle je došao ostaje misterija. Njegova supruga, tada 30-godišnjakinja, navodno je vraćena u Južnu Koreju. Nije poznato šta je bilo dalje sa njom.

Neki veruju da je Zegrus došao iz Alžira, zbog njegovog pominjanja mesta Tamanraset, za koji je tvrdio da je prestonica Taureda “južno od Sahare”, te Taureda – za koji se smatralo da je pogrešno napisana verzija reči Tuareg. Tamanraset je naziv alžirske provincije dok je Tuareg etnička islamska grupa koja živi u Sahari, uključujući južni Alžir.

