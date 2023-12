'PLAN EGIPTA ZA PREKID VATRE U GAZI JE SAMO PUSTA ŽELJA!' Stručnjaci tvrde: Izrael se neće zaustaviti, DOBIO JE ZELENU KARTU

Egipat, koji se graniči s Pojasom Gaze, izneo je novi predlog prekida vatre između Izraela i Hamasa.

Kako su objavili izraelski i arapski mediji, prekid vatre bi, prema tom egipatskom predlogu, bio primenjen u tri faze.

Egipatski plan za prekid vatre u Gazi Prva faza predviđa humanitarnu pauzu u borbama u trajanju od sedam do deset dana tokom kojih bi Hamas oslobodio sve civilne taoce u zamenu za neke od Palestinaca koji su zatočeni u izraelskim zatvorima. Tokom druge faze, koja bi trajala nedelju dana, Hamas bi oslobodio sve ženske pripadnice izraelske vojske u zamenu za još palestinskih zatvorenika i razmenu tela ubijenih koje dve strane drže od 7. oktobra. Navodi se da bi poslednja, treća faza, trajala mesec dana, a tokom nje bi bili oslobođeni svi preostali taoci i određeni broj palestinskih zatvorenika, a Izrael bi povukao trupe iz Pojasa Gaze i obustavio sve vazdušne aktivnosti.

O ovom predlogu, ali i o geopolitičkoj situaciji govorili su gosti jutarnjeg programa Kurir televizije, Miloš Tišma, predsednik istraživačkog Centra za odbranu i bezbednost i Marko Lakić, novinar Politike.

- Egipatski plan je samo pusta želja. Dok Izrael ne izvrši sve svoje ciljeve, tamo neće biti prekida vatre. Svet je Izraelu odrešio ruke, dao zelenu kartu, da uradi ono što želi. Mislim da je to velika nepravda prema tom narodu, to je veliki jedan zločin i kolonijalizam. To je 18.000 mrtvih, jedan napad teroristički i bez obzira da li je tamo ubijeno 1.300 ili 1.500 Izraelaca. To je napad bez presedana, mora biti neutralisan, ali ne po tu cenu. Ceo svet šalje neke poruke Izraelu, stanite, zaustavite se. Međutim, dok Natanijahu ne ispuni svoje ciljeve sa svojom vojskom neće biti tamo mira. I kada se to završi jednog dana, to će biti samo zamrznut konflikt - rekao je Lakić i dodao:

- Ne zaboravite, Zapadna obala je samo jedna stavka tog problema. Drugi, još možda i veći problem, koji je centralni generator je problem sa jevrejskim doseljenicima koji otimaju Palestincima zemlju. Palestinci tamo žive, bukvalno kao u getu, kako su živeli jevreji u Poljskoj tokom 2. svetskog rata. Istorija se ponavlja, samo su se promenile uloge. Neće tamo biti mira dugo, dugo vremena.

Tišma se složio sa Lakićem u vezi plana Egipta i potom se osvrnuo na sam cilj Izraela.

- Svaki cilj je legitiman za izraelsku vojsku. Oni to opravdavaju svojom bezbednošću, jer Izrael ima tu zelenu kartu, odnosno međunarodnu podršku. Njihovo stanovništvo jednostavno nema nikakvu empatiju prema Palestincima iz Gaze. Oni smatraju ovo nekim dubljim konfliktom, koji su oni započeli još posle Drugog svetskog rata, posle osnivanja Izraela. Koliko je to bila mala površina na kojoj se Izrael prostirao, a kolika je danas, očigledno da ima u planu da i ceo taj pojas Gaze preuzmu pod svoju kontrolu. Da svedu to palestinsko stanovništvo na neki minimum - rekao je Tišma i dodao:

- Što se tiče plana Egipta. To je lepo sa strane Egipta, ali on je već odbijen od strane Hamasa još sinoć. Dok je vojni komitet Izraela prihvatio da pregovara odnosno razmatra predlog, ali verovatno neće biti prihvaćen.

