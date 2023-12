"TO BI ZAUSTAVILO SVAKU ZEMLJU, ALI NE I RUSIJU" Zalužni prvi put od početka rata održao konferenciju, otkrio PLAN ZA 2024. GODINU

Foto: Youtube/Апостроф TV/hromadske/Make It

Vrhovni komandant Oružanih snaga Ukrajine Valerij Zalužni je na svojoj prvoj konferenciji za novinare od ruskog napada govorio o mobilizaciji 500.000 vojnika i demobilizaciji za sadašnje veterane, kao i o količinama naoružanja potrebnim za pobedu i vojnim planovima za 2024.

O demobilizaciji ukrajinskih trupa

- Neću se umoriti od podsećanja da se rat razvija po svojim sopstvenim zakonima. Sve što se dešava u ratu zavisi od delovanja našeg neprijatelja.

- Jasno razumem i znam da naši borci na frontu rade svoj posao u izuzetno teškim uslovima. Njima je veoma teško. Naravno, voleo bih da ljudi koji idu u vojsku, a posebno oni koji već služe, jasno shvate koliko će dugo morati da se bore.

- Zajedno sa Ministarstvom odbrane dogovorili smo rok služenja od 36 meseci, uzdajući se u dve stvari. Prvo, da neće biti eskalacije na frontu. Drugo, da će ljudi biti zamenjeni posle 36 meseci.

- Vlada mora da shvati: ako je reč o demobilizaciji, onda će najverovatnije već sledeće godine biti potrebno da se pokrene ovaj proces u regrutovanju ljudi i pripremama. Da bismo mogli da demobilišemo sadašnje vojnike 2025. godine.

Mobilizacija 500.000 vojnika

- Kao glavnokomandujući nikada ne bih operisao sa takvim brojevima. Svesni smo obima mobilizacije u Rusiji i iznosimo svoje cifre. I verujte mi, Rusija će promeniti svoje brojeve. Ne bih uopšteno razgovarao o takvim ciframa.

O obuci za mobilisane trupe

- Slažem se da ljudi treba da idu na izvršavanje borbenih zadataka spremni. U ovoj oblasti, slažem se sa svim inicijativama koje se mogu preduzeti. Čak i povećana odgovornost za činjenicu da ponekad postoje trenuci kada osoba dođe na front nespremna. Ovo apsolutno ne sme da se dešava.

- Imamo sjajnu priliku da iskoristimo i naše sposobnosti i one koje nam pružaju naši partneri. Naši partneri tome posvećuju veliku pažnju. A zapravo, danas su naše mogućnosti neograničene. Možemo da obučimo do 10 brigada (od 1.000 do 8.000 ljudi svaka) pune snage.

Elektronski poziv građanima

- Ovaj predlog nije dao ni Generalštab ni OSU. Pozdravljamo svaku inicijativu koja će zadovoljiti našu potrebu za ljudima. Ako ih dobijemo kao rezultat elektronskih poziva, biće dobro.

O zapadnim stručnjacima

- Puno se piše u zapadnim medijima. Ponekad mi pokažu šta tamo piše. Uz svo poštovanje stručnog okruženja na Zapadu, neke stvari ne želim ni da čitam. Oni ne razumeju šta se ovde dešava. Veoma je mali procenat onih stručnjaka sa kojima se možete složiti.

O potrebnom oružju

- Nisam bio razočaran nivoom snabdevanja oružjem tokom 2023. godine. Da, naravno, to je nedovoljno, ali nam je barem omogućilo da samopouzdano vodimo borbena dejstva.

O gubicima ruske vojske

- To je bila jedna od mojih najvećih grešaka, što sam verovao da broj žrtava nanetog neprijatelju i prošle godine može da zaustavi rat. Taj broj žrtava zaustavio bi svaku zemlju. Ali ne Rusiju.

- Na liniji fronta su planine od tela neprijatelja, ali niko ne pokušava da ih odnese. Takav je odnos Ruske Federacije prema svom narodu.

- Danas je teško predvideti koliko još gubitaka treba da se nanese da bi se ovo zaustavilo. Smatram da je to neophodno činiti u kontinuitetu sve dok se rat ne završi i neprijatelj počne da odbija vođenje neprijateljstava u našoj zemlji.

Grad Marinka više ne postoji

- Naše trupe su od danas i dalje u severnom delu Marinke. Ovo naselje više ne postoji. Metod je isti kao u Bahmutu: uništava se ulica po ulica. Povukli smo se na periferiju Marinke, a na nekim mestima, već smo opremili položaje iza Marinke.

Planovi za 2024

- 2024. mora da se razlikuje od 2023. Već smo pronašli 90 odsto rešenja da sledeće godine delujemo efikasnije i, što je najvažnije, čuvamo živote.

- Naši partneri, koji su takođe bili zainteresovani za ovo pitanje, složili su se sa nama. Uveravam vas da će sledeća ratna godina biti drugačija. Učinićemo sve za to.

(Kurir.rs/Kyiv Post/Preneo: Đ. M.)