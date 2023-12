BRITANSKA NOVINARKA IZNELA PRAVI RAZLOG RATA U GAZI?! Uništenje Hamasa je cilj za javnost, a zapravo se radi o VELIKOJ IZGRADNJI?!

O najnovijim dešavanjima u Gazi govorili su u emisiji Usijanje Boško Jakšić, novinar, Zoran Milosavljević, diplomata i Milan Jolović, pukovnik u penziji.

Jakšić je ocenio da mada postoje zapaljive izjave protiv Izraela, opasnost od vojne intervencije protiv ove zemlje realno ne postoji.

foto: kURIR TELEVIZIJA

- Pre dva dana sam se vratio iz Teherana sa konferencije posvećene ratu u Gazi. Iranci su u ambiciji da se pokažu kao zaštitnici Palesticnaca pozvali razne organizacije iz mnogo zemalja. Tu je bilo naravno najoštrijih osuda Izraela i mnogo puta su se čule reči ratni zločin i genocid. Ali niko ni od tih radikalni učesnika nije izlazio sa tezom proširenja rata. Jednostavno nema tog potencijala - rekao je Jakšić i dodao:

- Ako je Iran jedna od sila koja kontroliše Hezbolah i Hutue njima nije do velikog rata. Vi u politici možete imati jako zapaljive izjave, ali ako poznajete politiku to što se izgovri često ne znači baš to. Vi imate izjave Erdogana gde poredi Netanjahua sa Hitlerom, ali da li mislite da će sutra Turska da se brani od jevrejskog nacizma ako uopšte može tako da se kaže.

Jolović je podsetio na svoje prognoze nakon terorističke akcije Hamasa o intenzitetu odgovora Izraela, a potom naveo tvrdnje britanske novinarke Ivon Ridl o pravom cilju rata u Gazi.

foto: kURIR TELEVIZIJA

- Sećate se da sam vam ja na istom ovom mestu rekao nako napada Hamasa, da će odmazda Izraela biti nesagledivih razmera i veoma brutalna. Mi imamo u praksi kroz istoriju proklamovani povod i cilj nekog rata, a u stvari iza toga krije se neki drugi cilj. Britanska novinarka Ivon Ridl piše u jednoj studiji da se iza ovog rata krije pravi cilj koji nije proklamovan, a to je izgradanja kanala koji bi bio pandam Sueckom kanalu. Taj kanal bi bio za 100 km duži od Sueckog kanala. On bi trebalo da izađe na pojas Gaze. Da biste vi pravili taj kanal vi morate taj deo Gaze da raselite. To je njen tekst - navodi Jolović i dodaje:

03:10 BRITANSKA NOVINARKA IZNELA PRAVI RAZLOG RATA GAZI?! Uništenje Hamasa je cilj za javnost, a zapravo se radi o VELIKOJ IZGRADNJI?!

- Pošto Egipat zna za to ne dozvoljava raseljavanje jer ako se napravi taj kanal koja je sudbina sueckog kanala od kojega oni dosta profitirau. Vi imate situaciju da se Izraelske snage slikaju u palestinskom parlamentu u koji upadnu, rašire izraelsku zastavu i onda ga sledeći dan sruše iz temelja. Oni mogu da tvrde da je to zbog prisustva Hamasa tj. tunela koji ispod prolaze, ali oni ruše sve, neselektivno i to je dosta indikativno.

Kurir.rs

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud

Bonus video:

02:45 GAZA JE SADA OGROMNA DEČJA GROBNICA! Dugogodišnji dopisnici iz Nemačke i Turske za Kurir: Organizacije bezbednosti SU NEMOĆNE